Український співак в Іспанії врятував співвітчизника: "Крові було багато"

Український співак і музикант Юлік (Назарій Гук) зараз перебуває в Іспанії, куди прибув для організації благодійного концерту. Під час робочої перерви він вийшов на прогулянку пляжем, і у воді помітив літнього чоловіка, який тонув.
Артист кинувся його рятувати, надав першу допомогу і за сприяння місцевої поліції викликав швидку. Тут йому стали у нагоді базові знання іспанської мови.
Чоловіком, якого врятував Юлік, виявився священнослужитель із Харкова. Він страждає від варикозу, у воді пошкодив вену і через сильну крововтрату не міг вибратися на берег самостійно.
"Сьогодні врятував людину, яка ледь не втопилася. Добре, що у закордонних благодійних турах вивчив трохи іспанської мови. Радий, що все в порядку. Крові було багато..." - написав Юлік у своєму блозі в Instagram.
Хто такий Юлік?
JULIK (Юлік) (справжнє ім'я - Назарій Гук) - український шоумен, автор і композитор пісень, саундпродюсер і ведучий івентів. Колишній учасник гурту "DZIDZIO", нині - сольний співак. Займається аранжуванням та DJ-інгом.
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