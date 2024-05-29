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Український співак в Іспанії врятував співвітчизника: "Крові було багато"

Анна Підгорна
29 травня 2024, 21:35
176
Julik став випадковим свідком нещастя, яке, завдяки йому, не стало летальним.
Юліку.
Julik новини - Юлік врятував потопаючого харків'янина в Іспанії / колаж: Главред, фото: instagram.com/julikofficial

Український співак і музикант Юлік (Назарій Гук) зараз перебуває в Іспанії, куди прибув для організації благодійного концерту. Під час робочої перерви він вийшов на прогулянку пляжем, і у воді помітив літнього чоловіка, який тонув.

Артист кинувся його рятувати, надав першу допомогу і за сприяння місцевої поліції викликав швидку. Тут йому стали у нагоді базові знання іспанської мови.

Чоловіком, якого врятував Юлік, виявився священнослужитель із Харкова. Він страждає від варикозу, у воді пошкодив вену і через сильну крововтрату не міг вибратися на берег самостійно.

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"Сьогодні врятував людину, яка ледь не втопилася. Добре, що у закордонних благодійних турах вивчив трохи іспанської мови. Радий, що все в порядку. Крові було багато..." - написав Юлік у своєму блозі в Instagram.

Юлік врятував людину
Julik новини - Юлік врятував потопаючого харків'янина в Іспанії / instagram.com/julikofficial
Юлік врятував людину
Julik новини - Юлік врятував потопаючого харків'янина в Іспанії / колаж: Главред, фото: instagram.com/julikofficial

Хто такий Юлік?

JULIK (Юлік) (справжнє ім'я - Назарій Гук) - український шоумен, автор і композитор пісень, саундпродюсер і ведучий івентів. Колишній учасник гурту "DZIDZIO", нині - сольний співак. Займається аранжуванням та DJ-інгом.

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