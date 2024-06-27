Популярний український актор-воїн одружився: зворушлива історія освідчення

Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич за час війни навчилися бути спонтанними і цінувати кожен момент разом.

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Юрій Феліпенко одружився з Катериною Мотрич - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/y.felipenko, instagram.com/motrichka

Український актор, зірка серіалу "Обіцянка Богу", а нині - воїн ЗСУ Юрій Феліпенко одружився зі своєю дівчиною Катериною Мотрич. Заручини і розпис вийшли спонтанними - під час відпустки вони зустрілися в Харкові, і, коли пара прогулювалася повз РАЦСу, артист став перед коханою на одне коліно.

Не відкладаючи церемонію в довгу шухляду, вони купили обручки в найближчому ювелірному магазині, і в цьому ж РАЦСі розписалися. Про це Феліпенко розповів в інтерв'ю для kp.ua.

Актор зазначив - багато в чому до одруження його і Мотрич підштовхнула війна і його служба. Однак першочерговою причиною він все ж називає кохання. З Катериною захисник разом уже 5 років, і бачив у ній майбутню дружину ще до війни.

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"Можливо, війна у певному плані підштовхнула нас до цього кроку. Але ми й до війни думали про одруження. Це моя людина, це мій пазлик, це моя друга половинка. Оскільки в мене немає родичів – ані батьків, ані сестер, ані братів, то коли, не дай боже, зі мною щось трапиться, у неї буде повний доступ до мене. Так все влаштовано офіційно. Але це вже другорядна причина. Найважливіше та найцінніше – я її люблю, а вона любить мене", - розповів Феліпенко.

Юрій Феліпенко одружився з Катериною Мотрич - подробиці / instagram.com/y.felipenko

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