Популярна українська співачка потрапила в ДТП - що трапилося

День у Shadu сьогодні абсолютно не задався.

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Shadu потрапила в аварію / колаж: Главред, фото: instagram.com/offi_shadu

Українська співачка Shadu (Ксенія Шадурська) потрапила в неприємну ситуацію, яка порушила всі її плани на день. Уперше за три дні вона сіла за кермо, і дорогою на навчання стала учасницею ДТП. В аптеку, куди співачка планувала заїхати сьогодні пізніше, вона, ймовірно, також не потрапить.

Про це Shadu розповіла у своєму блозі в Instagram. Вона опублікувала фото з місця аварії - два автомобілі зіткнулися бамперами.

"Виїхала перший раз за три дні на навчання і в аптеку", - написала співачка, і додала засмучений емодзі.

відео дня

Шадурська не стала уточнювати, наскільки серйозними виявилися пошкодження автомобілів після зіткнення. На щастя сама вона, судячи з усього, залишилася цілою після аварії.

Shadu потрапила в аварію / instagram.com/offi_shadu

Хто така SHADU? SHADU (справжнє ім'я - Ксенія Шадурська) - українська співачка, режисерка, блогерка. Учасниця телепроєктів "Голос країни" (перший сезон) і "Народна зірка" (дует з Олегом Собчуком). Була режисеркою шоу "Голос країни", "Танці з зірками", "Україна має талант" і "Х-фактор". Сольний вокальний проєкт SHADU розпочала 2021 року. За її творчістю в TikTok стежать понад 500 тис. підписників.

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