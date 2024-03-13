Популярна українська співачка потрапила в ДТП - що трапилося

Українська співачка Shadu (Ксенія Шадурська) потрапила в неприємну ситуацію, яка порушила всі її плани на день. Уперше за три дні вона сіла за кермо, і дорогою на навчання стала учасницею ДТП. В аптеку, куди співачка планувала заїхати сьогодні пізніше, вона, ймовірно, також не потрапить.
Про це Shadu розповіла у своєму блозі в Instagram. Вона опублікувала фото з місця аварії - два автомобілі зіткнулися бамперами.
"Виїхала перший раз за три дні на навчання і в аптеку", - написала співачка, і додала засмучений емодзі.
Шадурська не стала уточнювати, наскільки серйозними виявилися пошкодження автомобілів після зіткнення. На щастя сама вона, судячи з усього, залишилася цілою після аварії.
Хто така SHADU?
SHADU (справжнє ім'я - Ксенія Шадурська) - українська співачка, режисерка, блогерка. Учасниця телепроєктів "Голос країни" (перший сезон) і "Народна зірка" (дует з Олегом Собчуком). Була режисеркою шоу "Голос країни", "Танці з зірками", "Україна має талант" і "Х-фактор". Сольний вокальний проєкт SHADU розпочала 2021 року. За її творчістю в TikTok стежать понад 500 тис. підписників.
Раніше українська ведуча Соломія Вітвіцька відповіла на чутки, що закрутила роман із одруженим чоловіком. У Мережі їй дорікають у тому, що її стосунки з новим бойфрендом почалися до того, як закінчився його попередній шлюб.
Також стало відомо, що зірка Жіночого кварталу та Ліги сміху Аліна Блажкевич народила первістка. Щаслива артистка розкрила стать та ім'я немовляти.
Інші новини:
- "Страшні вибухи": Могилевська записала відео під час обстрілу Кривого Рогу
- Олена Кравець показала себе в шкільні роки
- Лікарі заборонили Фаготу Михайлюті співати - що сталося