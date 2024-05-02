Популярна українська співачка лягає під ніж хірурга

Українська співачка і блогерка Анна Трінчер не стала приховувати від підписників, що їй необхідна допомога медиків. У своєму блозі в Instagram вона розповіла, що проходить медичне обстеження і здає аналізи.
Усе це необхідно артистці, щоб підготуватися до операції - з дня на день вона потрапить на хірургічний стіл, повідомила Трінчер.
Скоріш за все операція артистки стосуватиметься її очей. У неї поганий зір, і вона часто носить окуляри або контактні лінзи. Це приносить певні незручності, яких Анна вирішила позбутися раз і назавжди.
"Я готуюсь до операції. Переживаю дуже. Здаю аналізи. Ще декілька діб, і я буду нарешті бачити цей світ своїми очима", - написала в блозі співачка.
Хто така Анна Трінчер?
Анна Трінчер - українська співачка й акторка, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також акторка серіалу "Школа", повідомляє "Вікіпедія".
Українські зірки шоу-бізнесу:
Раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертна директорка Катерина Реп'яхова, розповіла, що співак готується до операції, оскільки його серце може зупинитися в будь-який момент.
Також кум Катерини Кухар, комік Юрій Ткач, розповів про розлучення балерини з Олександром Стояновим. Чутки про те, що в їхній родині не все гаразд, почали з'являтися восени 2023 року.
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