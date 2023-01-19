Популярна російська актриса зламала хребет

Деякі ЗМІ вважають, що актриса перебрала в новорічну ніч, що і стало причиною травми.

Лариса Удовиченко / УНІАН

Російська актриса Лариса Удовиченко в новорічну ніч опинилася в реанімації.

Як повідомляють російські телеграм-канали, вона зламала хребет прямо в Новий рік. "Удовиченко сильно покалічилася. У Петербурзі пропустила виставу "Гра на виліт". І взагалі до березня вибула з ладу", - пишуть вони.

До речі, російські ЗМІ також натякають на те, що у Удовиченко були проблеми з алкоголем і може бути, причиною її травми став саме він.

"З великим жалем повідомляємо, що Удовиченко потрапила в лікарню з переломом хребта", — повідомили організатори вистави за участю артистки РФ в Петрозаводську.

Про це ж повідомили організатори з Великого Новгорода. 67-річну Удовиченко замінить інша артистка.

Нагадаємо, раніше в Росії, в місті Санкт-Петербург розгорівся скандал через Україну прямо в театрі через спектакль "Гра на виліт".

Як повідомили деякі російські ЗМІ, глядачі очікували побачити на сцені актрису Ларису Удовиченко, однак, не попередивши петербуржців, Удовиченко замінили на актрису Тетяну Абрамову.

Також, за словами глядачів, під час вистави актори вбралися в костюми, що нагадують кольори українського прапора. "На Абрамовій була блакитна блуза з жовтою квіткою в голові, на артиста — блакитний піджак з жовтою квіткою, останньою краплею стало коли виходить актриса в блакитній сукні і довгих жовтих рукавичках", - поділилася враженням Ангеліна і.

Нагадаємо, раніше зірка серіали "Свати", актриса Тетяна Кравченко, влаштувала справжній скандал у Росії. Вона ледь не зірвала виставу цвях сезону, або всі квитки продані в російському Санкт-Петербурзі, а тепер примудрилася потрапити в новий скандал.

Як виявилося, зникла актриса з'явилася в Калузі.

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