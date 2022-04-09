"Покажіть це своїм дітям!": Дікусар зворушливо пояснив, чому потрібно захищати Україну

Хореограф показав, як українські діти підтримують ЗСУ.
Хореограф Дмитро Дікусар, який кілька тижнів тому вступив до лав ЗСУ, показав, як діти підтримують Захисників України.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував серію фото, на яких зображені роботи українських дітей, зроблені в подарунок українським військовослужбовцям.
"Покажіть це своїм дітям! Нехай вони знають, що майже в кожній казармі військові ЗСУ розвісили їх малюнки, ляльки. Читаючи молитви і дивлячись на ці твори дитячого мистецтва як прояви любові, ми кожен день нагадуємо собі, заради чого ми тут і кому служимо", – написав Дікусар.
Також хореограф зазначив, що один з представлених малюнків висить і у нього.
Нагадаємо, Дмитро Дікусар близько тижня тому зазнав авіаудару по його частині, але завдяки злагодженій роботі багатьом вдалося врятуватися. Хореограф поділився, що обстріл стався ще в перші дні навчання.
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