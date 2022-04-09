"Покажіть це своїм дітям!": Дікусар зворушливо пояснив, чому потрібно захищати Україну

Дікусар зворушливо пояснив, чому потрібно захищати Україну / instagram.com/dikusar_dmitriy/

Хореограф Дмитро Дікусар, який кілька тижнів тому вступив до лав ЗСУ, показав, як діти підтримують Захисників України.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував серію фото, на яких зображені роботи українських дітей, зроблені в подарунок українським військовослужбовцям.

"Покажіть це своїм дітям! Нехай вони знають, що майже в кожній казармі військові ЗСУ розвісили їх малюнки, ляльки. Читаючи молитви і дивлячись на ці твори дитячого мистецтва як прояви любові, ми кожен день нагадуємо собі, заради чого ми тут і кому служимо", – написав Дікусар.

Як українські діти підтримують ЗСУ / instagram.com/dikusar_dmitriy/

Як українські діти підтримують ЗСУ / instagram.com/dikusar_dmitriy/

Як українські діти підтримують ЗСУ / instagram.com/dikusar_dmitriy/

Також хореограф зазначив, що один з представлених малюнків висить і у нього.

Нагадаємо, Дмитро Дікусар близько тижня тому зазнав авіаудару по його частині, але завдяки злагодженій роботі багатьом вдалося врятуватися. Хореограф поділився, що обстріл стався ще в перші дні навчання.

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