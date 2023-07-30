"Подавали на розлучення": зірка Сніданку з 1+1 розповіла про кризу в шлюбі

Неля Шовкопляс після 9 років у шлюбі вчиться заново приймати свого чоловіка.

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Неля Шовкопляс розповіла про кризу у відносинах з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Ведуча ранкового шоу Сніданок з 1+1 Неля Шовкопляс за зовнішнім невичерпним оптимізмом приховує особисту драму. Її тонкощі вона розкрила в інтерв'ю для Аліни Доротюк.

Так Шовкопляс зізналася, що вже досить давно не живе з чоловіком. Проблеми в їхньому шлюбі почалися ще до повномасштабної війни - подружжя роз'їхалося та навіть подавало заяву на розлучення.

"Ми вже деякий час не жили разом. І подавали на розлучення. Але, мабуть воно так мало статись. Він поруч з нами живе, абсолютно в усьому допомагає з дітьми. Це людина, якій я безмежно вдячна за все. За те, що він мужньо несе відповідальність за нашу родину", - зазначає ведуча.

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Втім, вона не викреслила чоловіка зі свого життя. За словами Шовкопляс, вихованням двох дітей, двійнят Тимофія і Матвія, вони займаються разом, а також роблять кроки на шляху до відновлення відносин.

"Це так дивно, когось війна розводить, а когось зводить. Криза у наших стосунках почалась за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. В мене відчуття, що зараз ми зробили дуже велику переоцінку цінностей. В мене немає відчуття, що наша історія закінчилась. За півроку після початку війни, враження таке, що ми дуже різко подорослішали і величезна кількість претензій відпала. І ти бачиш людину абсолютно інакше. Ти починаєш думати: "А можливо ще варто поборотися ще за ці стосунки. Можливо, можна щось зробити. І ми зараз перебуваємо у процесі роботи над ними", - поділилася Неля Шовкопляс.

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