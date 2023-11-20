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Співачка Адель офіційно вийшла заміж вдруге

Анна Підгорна
20 листопада 2023, 18:40
Про шлюб зі своїм бойфрендом зірка проговорилася на комедійному шоу кращого друга.
Адель, Річ Пол
Адель вийшла заміж за Річа Пола / колаж: Главред, фото: instagram.com/adele

Британська співачка Адель прославилася чуттєвими піснями про кохання і відносини. Її треки глибоко особисті, але поза сценою артистка намагається мовчати про те, що відбувається на її особистому фронті.

Принаймні так було з її першим шлюбом - весілля з Саймоном Конекі вона зіграла таємно, таким же було розлучення, а про те, як виглядає її 11-річний син знає тільки дуже вузьке коло наближених.

Скритність співачки стала давати слабину в 2021 році, коли вона підтвердила роман зі спортивним агентом Річем Полом. В інтерв'ю та під час концертів артистки раз у раз прослизали фрази про те, що вона готова створити з новим бойфрендом сім'ю і народити йому дітей.

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У лютому 2023 року під час виступу Адель шанувальники помітили на її безіменному пальці кільце, схоже на обручку. Через півроку, знову під час концерту, співачка відмовилася від жартівливої пропозиції фанатки вийти за неї заміж, мотивуючи це тим, що вона вже стала дружиною Річа.

Тепер Daily Mail отримали ексклюзивну інформацію про те, що весілля Річа Пола та Адель було чистою правдою. Зірка зізналася в цьому під час зйомок комедійного шоу свого кращого друга Алана Карра в Лос-Анджелесі.

"Сьогодні я був на комедійному шоу Алана Карра в Лос-Анджелесі, а Адель була в залі. Алан запитав глядачів, чи є хто-небудь, хто нещодавно одружився, і Адель вигукнула: "Я", - розповідають ті, хто сидів з нею в залі для глядачів.

Раніше стало відомо, що телеведуча 1+1 Наталія Островська стала мамою. Не пам'ятаючи себе від щастя, вона вже розкрила стать дитини і показала її перші фото з пологового будинку.

Також дружина "холостяка" Іраклі Макацарії, 21-річна Ліза Чічуа, поділилася рідкісним фото їхнього сина. Хлопчик народився на початку червня і є первістком для обох батьків.

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