Перейменувати "солодку вату" в "їстівну бавовну" : Клопотенко зробив яскраву ініціативу

Євген Клопотенко / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Відомий український кулінар і громадський діяч Євген Клопотенко запропонував прямо перейменувати "солодку вату" в "їстівну бавовну". Таким постом Клопотенко поділився з підписниками в Instagram.

"Пропоную перейменувати " солодку вату" в "їстівну бавівну" і зробити це українським національним продуктом", – написав Клопотенко у своїх соцмережах.

Пізніше він додав: "Хоча щось в цьому є"з'їсти вату". ІФ ю ноу ось Ай мін".

Зірковий кулінар зробив відсилання до того, що вибухи на території Росії російські пропагандисти називають "хлопОк". Так було, наприклад, після ударів ВСУ по Білгороду.

Українських інтернет-користувачів такий жарт неабияк повеселив. З тих пір вони жорстко іронізують з приводу незнання росіянами української мови і "традицією" кремлівської пропаганди називати вибух" бавовною", читаючи це слово як" бавовна", що в перекладі на українську буде "бавовна".

Нагадаємо, раніше, після безлічі новин про дефіцит солі в Україні через війну з Росією, відомий шеф-кухар Євген Клопотенко вирішив в ефірі розповісти, чим можна в їжі замінити цю смакову добавку.

Клопотенко пояснив, що сіль ‒ такий же консервант, як і цукор або оцет. Тому українські господині можуть сильно не турбуватися - можна буде консервувати овочі без солі - з цукром і оцтом.

"З точки зору здоров'я нам точно не треба шукати якусь закордонну сіль, а потрібно просто її менше використовувати. Найпростіше рішення - привчити свій організм до споживання меншої кількості солі", ‒ говорить Клопотенко.

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