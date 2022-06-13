Патріотизм у деталях: Санта Дімопулос підкорює столицю в грайливому міні

Санта Дімопулос прогулялася Києвом у білій міні-сукні / instagram.com/santadimopulos

Співачка, блогерка і медіадіва Санта Дімопулос нещодавно повернулася з дітьми в Україну. Зірка розповідала, що, незважаючи на гостинність Італії, її невблаганно тягне на батьківщину.

Зараз вона насолоджується Києвом, який, попри війну в Україні, зберіг свою красу і шарм. Прогулюючись по одному зі столичних торгових центрів Дімопулос не втрималася і зробила селфі, яким поділилася в Instagram.

На фото блогерки потрапив спокусливий, і в той же час патріотичний наряд - білосніжна сукня в стилі бебі-дол і кросівки. Шнурки і шкарпетки на Дімопулос витримані в кольорах українського прапора - жовто-блакитні.

Варто відзначити, що артистка на селфі виглядає злегка втомленою і сильно схудлою - ймовірно стрес через війну не обійшов стороною Дімопулос, що відбилося на її зовнішності.

Санта Дімопулос прогулялася Києвом у білій міні-сукні / instagram.com/santadimopulos

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