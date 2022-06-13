Патріотизм у деталях: Санта Дімопулос підкорює столицю в грайливому міні

Артистка залишається відданою собі, і навіть у такі важкі для країни часи надихає фанатів своєю красою.
Співачка, блогерка і медіадіва Санта Дімопулос нещодавно повернулася з дітьми в Україну. Зірка розповідала, що, незважаючи на гостинність Італії, її невблаганно тягне на батьківщину.
Зараз вона насолоджується Києвом, який, попри війну в Україні, зберіг свою красу і шарм. Прогулюючись по одному зі столичних торгових центрів Дімопулос не втрималася і зробила селфі, яким поділилася в Instagram.
На фото блогерки потрапив спокусливий, і в той же час патріотичний наряд - білосніжна сукня в стилі бебі-дол і кросівки. Шнурки і шкарпетки на Дімопулос витримані в кольорах українського прапора - жовто-блакитні.
Варто відзначити, що артистка на селфі виглядає злегка втомленою і сильно схудлою - ймовірно стрес через війну не обійшов стороною Дімопулос, що відбилося на її зовнішності.
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Раніше канадська акторка українського походження Кетрін Винник похвалилася спортивним тілом в купальнику під час відпочинку в Італії, а 47-річна американська акторка Єва Лонгорія показала спокусливий образ для червоної доріжки Каннського фестивалю - артистка блиснула ідеальним поєднанням сексуальності і стилю.
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