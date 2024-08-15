Відчай: дружина Віктора Павліка розповіла, що відчувала через діагноз сина

Катерина Репяхова поділилася своїми переживаннями.

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Катерина Репяхова та Віктор Павлік із сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Молода дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова розповіла про свої почуття після того, коли усвідомила, що у її сина Михайла затримка мовлення.

На своїй сторінці в Instagram, вона також додала, що до року у хлопчика не було жодних ознак. Репяхова розповіла, що вона дуже рано почала займатися розвитком сина, зокрема вже з 6 місяців показувала йому навчальні картки Домана.

Блогерка також заявила, що не відразу усвідомила те, що в її дитини є проблема. "Я запитала своїх подружок (у яких дітки такого ж віку), чи виконують їхні діти інструкції, вони відповіли: звичайно, давно. І тоді до мене прийшов страх, відчай, сльози", - зізналася вона. "Але я швидко взяла себе в руки! І через тиждень ми вже були в першого невролога", - додала Катерина.

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Катерина Репяхова розповіла про здоров'я сина / Скриншот Instagram/repyahova_kate

Хто такий Віктор Павлік? Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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Раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

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