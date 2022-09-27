"Зброя в руки і на передову": Тарзана, Меладзе і Агутіна відправляють на війну в Україну

Тарзана, Меладзе і Агутіна відправляють на війну в Україну / скріншот

У Росії намагаються всіляко виправдати мобілізацію громадян. На підтримку війни в Україні виступила одіозна телеведуча Дана Борисова.

Вона вважає, що крім звичайних росіян, на смерть потрібно відправити і артистів, у яких є військова спеціальність.

"Я пам'ятаю, що у Леоніда Агутіна була якась хороша бойова спеціальність. Валерій Меладзе служив в армії. Я думаю, що після скандальних висловлювань про Росію йому треба дати шанс реабілітуватися. У Меладзе для цього є всі свідчення – відправитися на фронт. Думаю, після цього громадська думка до нього зміниться. Олександр Маршал закінчував військове училище. У деяких артистів є реальні свідчення отримати повістку. Я вважаю, що це їх святий обов'язок – йти служити Батьківщині, подати приклад. І щоб тим, хто стоїть і давиться в черзі на кордоні з Казахстаном і Грузією, було соромно", - заявила Борисова.

За її словами, воювати повинні всі, хто тільки може.

"Сергій Звєрєв, Тимур Батрутдінов, Тарзан. Я буду пишатися, якщо вони покажуть приклад і відправляться на фронт. Ніколи такого не було, такої мобілізації, такої гострої потреби захищати країну. І буде свинство з боку артистів - не піти, - якщо вони будуть продовжувати робити свої заяви, заробляти гроші. Які пісні, які танці, які корпоративи можуть бути в цей час? Зброя в руки і на передову, і ми всі будемо ними пишатися!",- вважає Борисова.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Раніше стало відомо, що у Росії закрили Театр Романа Віктюка. Акторів відправили "на дистанційку", а сама будівля буде переобладнано під військкомат.

Читайте також: