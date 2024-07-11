Пухлини не виявлено: у Каневського прокоментували чутки про рак

85-річний ведучий програми "Слідство вели..." нещодавно пройшов медичне обстеження.

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Леонід Каневський рак - у Каневського спростували чутки про пухлину / колаж: Главред, фото: instagram.com/leonid_kanevskiy__official

Леонід Каневський, зірка детективної програми "Слідство вели...", став жертвою непідтверджених чуток. Раніше в росЗМІ з'явилася новина про те, що у 85-річного артиста виявили злоякісну пухлину.

Ця плітка швидко обросла подробицями: мовляв, оперувати Каневського лікарі відмовилися через вік, і відправили його доживати свої роки з порадою час від часу спостерігатися в онколога.

Нещодавно представник Леоніда Каневського спростував чутки про те, що він хворий на рак. Наявність у артиста пухлини він назвав неправдивою.

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Між тим проблеми зі здоров'ям у актора є. В обох кульшових суглобах Каневського встановлені ендопротези, через що чутливість і рухова активність у його нижніх кінцівках знижена.

Хто такий Леонід Каневський? Леонід Каневський - радянський та ізраїльський актор театру і кіно. Народився в Києві, репатріювався до Ізраїлю 1991 року. Найбільш відомий за ролями майора міліції Олександра Томіна в телесеріалі "Слідство ведуть ЗнаТоКи", контрабандиста в "Діамантовій руці" і галантерейника Бонасьє в міні-серіалі "Д'Артаньян і три мушкетери". З 2006 року - ведучий документальної передачі "Слідство вели...".

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