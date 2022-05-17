"Ніколи вже не буде такого життя": Полякова ошелешила заявою про свій стан

Оля Полякова / УНІАН

Українська співачка Оля Полякова розповіла про пережиту депресію через війну в Україні. Артистка зізналася, що перші півтора місяці війни в Україні не могла знайти в собі сили, щоб що-небудь робити і допомагати іншим.

"Перші півтора місяці війни мене потрібно було заспокоювати, мене потрібно було приводити до тями. Я не хотіла давати інтерв'ю, тому що я нічого не могла дати людям, ніякої підтримки. Я була сама розтоптана, розшнурована", - сказала виконавиця в програмі Зірковий шлях.

Однак саме робота і можливість бути корисним іншим допомогли співачці повернутися до життя. Полякова заявила, що в роботі знайшла силу, і завжди знаходила.

"І тільки можливість допомагати і працювати сьогодні мене тримає. У мене сьогодні вже є можливість говорити людям про те, що все буде добре, я можу підтримувати і допомагати. У роботі я знаходжу силу, завжди знаходила. І ось це єдине, що не змінилося", – сказала зірка.

Артистка закликала українців продовжувати вірити в нашу перемогу і бути корисним кожен на своєму фронті.

"Ніколи вже не буде такого життя, як було "до". Ми це повинні розуміти. Навіть коли ми повернемося, так як було, вже не буде. Ми повинні працювати, хто як може. Тоді буде за що схопитися. Сподіватися, вірити, працювати - це те, що не змінилося", - сказала Полякова.

Депресія - це поширене у всьому світі захворювання, від якого, за оцінками, страждає 3,8% населення.

Основними ознаками якого є знижений - пригнічений, тривожний, боязкий або байдужий стан.

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