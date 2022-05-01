"Я готова на ці жертви": Полякова згодна співати українською і підтримала заборону російської музики

Полякова згодна співати українською і підтримала заборону російської музики / скриншот

В Україні пропонують заборонити російську музику по радіо і телебаченню. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді.

Обмеження пропонують ввести до закінчення війни, зокрема, до звільнення всіх окупованих українських територій.

Співачка Оля Полякова, в репертуарі якої майже всі пісні російською, в інтерв'ю УНІАН повністю підтримала цю ідею.

"Раз вони (Росія - ред.) захищають тут російськомовних, вбиваючи російськомовні міста, значить, потрібно прибрати всякий привід асоціювати себе з нами, називати себе нашими "братами". Я, як російськомовна співачка, розумію: все, що я робила до цього, тепер неможливо. І мені, звичайно, шкода моїх абсолютно золотих, нетлінних хітів, але я більше громадянка України і патріотка, ніж просто співачка, тому я готова на ці жертви", - зазначила співачка.

читайте такожОля Полякова зворушила до сліз виконанням Гімну УкраїниРаніше повідомлялося, що відомий російський ведучий і шоумен Максим Галкін, який одним з перших артистів у Росії висловився проти війни в Україні, поділився щемливою розповіддю дівчинки з Маріуполя.

На сторінці в Instagram Галкін опублікував відео, в якому Кіра Чебенко розповідає, як тікала з мамою з окупованого ворогом міста.

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