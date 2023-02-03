Відома українська попспівачка Оля Полякова представила свій новий шлягер "Чарівні очі" з грузинським співаком Анрі Джохадзе.

Оля Полякова замість треку з Винником записала шлягер з грузинським красенем-співаком / Колаж фото УНІАН

Відома українська попспівачка Оля Полякова перезаписала пісню " Чарівні очі "(яку вона повинна була випустити з Олегом Винником) разом з грузинським співаком Анрі Джохадзе. Про це сама виконавиця розповіла на своїй сторінці в Instagram.

У своєму першочерговому варіанті пісня була російською мовою і мала вийти 8 березня 2022 року під назвою "Довгі ноги" та у дуетній версії − зі співаком Олегом Винником. Але через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну прем'єру відклали, Олег Винник покинув батьківщину (нібито через проблеми зі здоров'ям), а Полякова прийняла рішення написати до пісні новий текст українською мовою.

Пізніше зірка захотіла записати трек в дуеті і запросила для цього грузинського співака Анрі Джохадзе.

Нагадаємо, раніше вокаліст попрок-групи "Друга Ріка" Валерій Харчишин дав інтерв'ю, де розповів про причини зникнення співака Олега Винника з публічного простору.

Як переконує музикант, він побував нещодавно з благодійним концертом у Львові, де і почув розповідь про волонтерську діяльність Винника на користь тероборони.

Пізніше актриса жіночого кварталу та комік Ірина Сопонару дала свій коментар щодо від'їзду Олега Винника з України під час війни - артистка поміркувала про людську порядність.

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