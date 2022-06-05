Оля Полякова розповіла, як Олексій Арестович укладав її в ліжко: "Чоловіки, беріть приклад!"

Оля Полякова розповіла, як Арестович допомагає їй заснути / Колаж

Українська співачка Оля Полякова з початком повномасштабної війни в Україні впала в глибоку депресію, від якої її врятувала лише волонтерська діяльність. Зараз артистка гастролює по світу з концертами, дохід від яких йде на потреби ЗСУ та українців, які постраждали від військової агресії РФ.

Емоційний стан співачки покращився, проте проблеми зі сном у Полякової так і залишилися. В інтерв'ю Олесі Бацман Королева ночі зізналася - укласти її спати може лише один чоловік.

Цим чоловіком виявився Олексій Арестович - його промови вже більше ста днів дарують Поляковій міцний і глибокий сон. За цю його здатність "заколисувати", співачка пообіцяла йому незвичайну винагороду.

"Він заколисує мільйони жінок. Чоловіки, беріть приклад, як потрібно спілкуватися з жінками. У мене були проблеми зі сном. І тільки Арестович на ніч мене заколисує. Це найкраще моє снодійне. Я обіцяю пану Олексію Арестовичу, все своє життя до його столу раз на тиждень надсилати свій сир. До кінця моїх днів. Він мене заспокоює і працює нашим психоаналітиком. Морально це дуже важливо і цінно", - поділилася Оля Полякова.

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Раніше український співак Антон Вельбой (WELLBOY) розповів, що мріє про дует з Олексієм Арестовичем, тому що вважає його "великим українським артистом".

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