Оля Цибульська стала жертвою шахраїв: "Гади, сперли машину"

Що розповіла Цибульська:
- У сервісному центрі зірка дізналася, що її машину намагаються вкрасти
- Зірка розкрила схему шахраїв та пригрозила їм
Українська співачка та ведуча Оля Цибульська розпочала 2025 рік із протистояння шахраям. У своєму блозі в Instagram артистка повідомила, що ледь залишилася без машини.
"Мою машину прямо зараз намагаються вкрасти", - розповіла вона, сидячи в автомобілі. Вона виявила, що кермо заблоковане і вона не може завести авто. Тоді вона зателефонувала до сервісного центру, де їй порадили нічого не роботи, а якнайшвидше доставити автомобіль до них на перевірку, оскільки "симптоми", на думку фахівців, були схожими на спробу дистанційного злому.
"Розказую схему злодіїв. Я приходжу заводжу авто, а воно не заводиться. Спочатку подумала, що сіла батарейка, а потім зателефонувала у сервіс. Мені пояснили, що таким чином зараз крадуть автівки. Злодії блокують кермо, щоб ти не міг нікуди поїхати. Ти пробуєш відкривати машину ключем, вони зчитують код, за яким машина відкривається. І поки ти шукаєш ту батарейку, вони тихенько підходять і їдуть геть", - поділилася Цибульська.
Вона також згадала, що кілька років тому в неї вже викрадали автомобіль - тоді він повернувся до господині завдяки оперативній роботі поліції. Однак це анітрохи не применшує обурення Олі Цибульської.
"Найбільше шокує те, що декілька років у мене вже сперли машину й поліція її повернула. Не розумію, як у такий час у злодіїв підіймається рука. Тільки спробуйте – я вас, гадів, знайду і вдруге. І зроблю це публічно цього разу. Тільки спробуйте", - емоційно звернулася до своїх кривдників зірка.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українській акторці Ганні Саліванчук зробили пропозицію. У перші дні 2025 року життя артистки почало змінюватися кардинальним чином.
Також український музикант і продюсер Дмитро Монатік показав ексклюзивне фото з третім сином, про народження якого він повідомив напередодні Різдва. Про вагітність Ірини Монатік стало відомо в серпні 2024-го.
Читайте також:
- "Рішення було болючим": Юлія Саніна зробила приголомшливу заяву
- "Не так страшно": Зеленська висловилася про можливе друге президентство чоловіка
- Олександр Кривошапко одружився втретє і показав дружину
Хто така Оля Цибульська?
Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Опасные связи з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред