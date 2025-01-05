Оля Цибульська стала жертвою шахраїв: "Гади, сперли машину"

Цибульська емоційно розповіла про викрадення.

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Оля Цибульська новини - Оля Цибульська розповіла про спробу викрадення авто / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Що розповіла Цибульська:

У сервісному центрі зірка дізналася, що її машину намагаються вкрасти

Зірка розкрила схему шахраїв та пригрозила їм

Українська співачка та ведуча Оля Цибульська розпочала 2025 рік із протистояння шахраям. У своєму блозі в Instagram артистка повідомила, що ледь залишилася без машини.

"Мою машину прямо зараз намагаються вкрасти", - розповіла вона, сидячи в автомобілі. Вона виявила, що кермо заблоковане і вона не може завести авто. Тоді вона зателефонувала до сервісного центру, де їй порадили нічого не роботи, а якнайшвидше доставити автомобіль до них на перевірку, оскільки "симптоми", на думку фахівців, були схожими на спробу дистанційного злому.

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"Розказую схему злодіїв. Я приходжу заводжу авто, а воно не заводиться. Спочатку подумала, що сіла батарейка, а потім зателефонувала у сервіс. Мені пояснили, що таким чином зараз крадуть автівки. Злодії блокують кермо, щоб ти не міг нікуди поїхати. Ти пробуєш відкривати машину ключем, вони зчитують код, за яким машина відкривається. І поки ти шукаєш ту батарейку, вони тихенько підходять і їдуть геть", - поділилася Цибульська.

Вона також згадала, що кілька років тому в неї вже викрадали автомобіль - тоді він повернувся до господині завдяки оперативній роботі поліції. Однак це анітрохи не применшує обурення Олі Цибульської.

"Найбільше шокує те, що декілька років у мене вже сперли машину й поліція її повернула. Не розумію, як у такий час у злодіїв підіймається рука. Тільки спробуйте – я вас, гадів, знайду і вдруге. І зроблю це публічно цього разу. Тільки спробуйте", - емоційно звернулася до своїх кривдників зірка.

Оля Цибульська новини - Оля Цибульська розповіла про спробу викрадення авто / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

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Хто така Оля Цибульська? Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Опасные связи з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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