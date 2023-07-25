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O. TORVALD зворушили Мережу піснею, присвяченою загиблим українським воїнам

Дмитро Відоменко
25 липня 2023, 22:02 оновлено 25 липня, 22:04
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Гурт O. TORVALD зворушив мережу емоційною прем'єрою нової пісні під назвою "Голосові", присвяченої загиблим українським воїнам.
Женя Галич
У головній ролі в кліпі на пісню знявся соліст груп Женя Галич / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Відомий український рок-гурт O. TORVALD представила трек під назвою "Голосові", а також кліп до нього ‒ зі своїм фронтменом Женею Галичем (який нині воює в лавах ЗСУ) у головній ролі.

"Ми презентуємо ЕР "Голосові", але пісня там буде тільки одна. Ще три аудіо - це аудіоповідомлення, записані моїм підрозділом у Бахмуті. Я не можу обходити цю частину свого життя у творчості, проте хочу це робити максимально відверто і чесно, і говорити тільки про те, що сам пережив. У війні немає нічого романтичного, а за кожен метр вільної території віддаються життю", — розповів Галич.

У міні-альбомі O. TORVALD з однойменною назвою ("Голосові") також можна почути голосові повідомлення побратимів Галича, які разом з ним захищають Бахмут від російських окупантів.

Нагадаємо, раніше соліст групи "Антитіла" Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в ТРО, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

"Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збір речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування була випущена ракета. На щастя, в ціль вона не потрапила. Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося в 20 хвилинах від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при попаданні", – розповів співак.

Пізніше Тополя досить жорстко висловився про артистів, які вперто не помічали російської агресії в нашій країні з 2014 року і почали називати речі своїми іменами, лише коли від російського вторгнення постраждали вони самі або їхні родини.

"Зараз спостерігаємо велику кількість лицемірства, пристосуванства артистів, які раніше паслися в Російській Федерації. У кращому випадку вони обманювали себе, що це нормально. А в гіршому-прекрасно розуміли, що Росія вже напала в 2014-му, вже окупувала Крим. Вони закривали на це очі, бо мали свої мотиви – фінансові, ідеологічні", – зазначив співак.

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