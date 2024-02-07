Він спав у готелі: принца Гаррі не пустили до палацу

У Великій Британії сподіваються на швидке примирення братів.

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Принцу Гаррі довелося ночувати в готелі / Колаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland

Принц Гаррі "з радістю прийняв би" возз'єднання зі своїм братом Вільямом, але замість цього "провів ніч у лондонському готелі".

За інформацією The Daily Mail, хоча Гаррі і принц Уельський не планують зустрічатися під час перебування герцога, припускають, що спільний друг Марк Даєр, який був наставником принців після смерті Діани, може стати мостом між братами, згідно з джерелом.

Вважається, що 41-річний Вільям, як і раніше, зосереджений на догляді за своєю дружиною Кейт, яка відновлюється після операції на черевній порожнині і бере тривалу відпустку від громадських обов'язків до Великодня.

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Учора герцог Сассекський пролетів понад 5000 миль зі свого будинку в Каліфорнії до Лондона, щоб зустрітися зі своїм хворим на рак батьком королем Чарльзом. Візит тривав 45 хвилин.

Гаррі не ночував у жодній королівській резиденції, оскільки він фактично був безхатченком на території Великої Британії з моменту його виселення з котеджу Фрогмор торік, і передбачається, що натомість він зупинився в розкішному готелі.

Очікується, що він не залишиться в Лондоні надовго і збирається повернутися у свій будинок у Монтесіто в Каліфорнії, де він живе зі своєю дружиною Меган Маркл і двома дітьми, чотирирічним Арчі і дворічною Лілібет, після свого несподіваного візиту.

Очікується, що герцог приєднається до Меган у Канаді наступного тижня на заході, присвяченому року до Ігор нескорених у Ванкувері та Вістлері.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Принц Гаррі терміново вилетів з Лос-Анджелеса і летить до Лондона, щоб бути з королем Чарльзом після того, як у нього діагностували рак.

Раніше Король Великої Британії Чарльз і Кейт Міддлтон оголосилипро свої операції з різницею всього в кілька годин. Однак принцеса Уельська вважала за краще зберегти деталі своєї процедури в секреті, тоді як король був "відкритою книгою".

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