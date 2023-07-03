Ніколи не пізно: 42-річний Сергій Притула отримав диплом магістра

Український шоумен і громадський діяч Сергій Притула служить прикладом для багатьох українців - допомагає ЗСУ та займається просвітницькою роботою. Серед цих важливих занять він також знаходить час і для саморозвитку.
Наприклад, сьогодні Притула повідомив, що отримав звання магістра Українського Католицького Університету. Він захистив диплом за спеціальністю публічного управління та адміністрування.
"Навчатися під час війни – це складно як з моральної точки зору, так і логістично.Тому я щиро вдячний Силам Оборони України, що дали можливість закінчити навчання, написати та захистити магістерську. Дякую одногрупникам за підтримку і мотивацію впродовж цих двох років", - пише Притула на своїй сторінці в Instagram.
Також слова подяки він присвятив тим одногрупникам, які зараз захищають нашу країну від окупанта, та своєму науковому керівнику.
Діяч показав фрагменти з вручення дипломів. Підтримати його прийшов син Дмитро, який зараз тільки вчиться в школі. "Син сказав, що це якось дуже дивно - прийти до батька на випускний швидше, ніж батько до нього", – поділився враженнями Сергій Притула.
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