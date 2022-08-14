Кричала зі сцени "Слава Україні" чистою українською мовою: мама Корольової пішла у відрив

Людмила Поривай зі сцени розповіла про любов до України / instagram.com/mama_luda_star

Заслужена артистка України, хормейстер і диригент Людмила Поривай довгий час живе в Маямі, проте з перших днів повномасштабної війни в Україні публічно підтримала свою батьківщину.

Чого не скажеш про її молодшу дочку - Наташу Корольову і її недолугого рашиста-зятя Тарзана. Співачка робить вигляд, що немає ніякої війни, а старий стриптизер з азартом підтримує криваву кремлівську політику.

У ЗМІ ходили чутки про те, що в родині стався розкол через те, що Людмила відстоює антивоєнну позицію, а Тарзан з'їхав з котушок і транслює самі мерзенні наративи рашистської пропаганди.

Нещодавно "мама Люда" відвідала в США концерт української артистки Ірини Білик. Їх пов'язує давня дружба, співачка була рада бачити Поривай на своєму виступі, і навіть викликала ту на сцену.

В мікрофон Білик голосно назвала Тарзана " г..ном", чим немало насмішила Поривай. Відсміявшись Людмила звернулася до глядачів чистою українською мовою.

"Мої друзі! Мою любі діти! Я дуже переживаю. У мене всі рідні, моя сестричка, мої внуки, мої племінники, всі в Україні. І я просто сердцем і душею з ними завжди. Кожен день, кожну секунду. І я сьогодні така рада, така вдячна, що ви всі пришли подивитися на наших зірок, які віддають вам сердце, душу, співають стільки років, і вірні нашій ненці Україні. Слава Україні!" - заявила мама Корольової.

У коментарях підтримали Людмилу Поривай, а також подякували за щирість:

"Дай Бог вам здоров'я".

"Дуже вдячна вам за вашу сміливість, позицію та драйв!❤️"

"Україна найкраща усьому світі! Дякую Мама Люда❤️"

"Дякуємо Вам!!!!!! Здоров'я.....І слава Україні!!!!"

"Дай Боже Вам здоровя❤️ многая літа".

Нагадаємо раніше, мама співачки Наташі Корольової Людмила Поривай підтримала Україну і зреклася зятя-путініста Тарзана, який регулярно транслює маячню Кремля в соцмережах.

Між тим вона підтримує зв'язок з самою Корольовою, яка вважає за краще закривати очі на війну в Україні. Нещодавно співачка приїхала до Поривай в США, де влаштувала гучну вечірку.

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