Невиліковно хворий Брюс Вілліс вперше стане дідусем

Старша донька з клану Вілліс-Мур перебуває на останніх термінах вагітності.

Румер Вілліс та Дерек Річард Томас вперше стануть батьками / instagram.com/rumerwillis

Американська акторка і старша донька акторів Брюса Вілліса та Демі Мур Румер Вілліс вагітна первістком. Про це 34-річна артистка заявила на своїй сторінці в Instagram.

Румер та її бойфренд, музикант Дерек Річард Томас, опублікували фотографії, на яких акторка красується зі значним животиком, а майбутній батько щасливо його обіймає.

Томас і Вілліс разом з 2020 року. Для обох артистів це буде перша дитина, ім'я і стать якої поки тримають в секреті. Варто відзначити, що цей малюк - перший в клані акторів Вілліс-Мур: 67-річний Брюс Вілліс та 60-річна Демі Мур вперше стануть бабусею і дідусем.

"Солдат Джейн" вже висловила свою радість з цього приводу - зробила репост вагітних фото Румер в Instagram з підписом: "Вступаю в гарячу еру божевільної бабусі!"

Емма Хемінг, дружина Брюса Вілліса, від його імені також висловила своє захоплення з приводу вагітності Румер: "Новини про дитину - це щасливі новини!!! Ми в захваті!"

Раніше американська співачка барбадоського походження Ріанна вперше показала обличчя свого сина, якого народила у травні 2022 року. Як артистка назвала малюка від репера ASAP Rocky вона поки зберігає в секреті.

Також принц Гаррі та Меган Маркл в скандальному документальному серіалі на Netflix розповіли, що у герцогині Сассекської був викидень. Пара вважає, що причина таїться в батькові колишньої акторки.

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