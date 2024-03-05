"Не знаю плакати чи ридати": Слава Дьомін показав, що сталося з його сином

Телеведучий опублікував кадри, де показав, як змінилася його дитина.

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Слава Дьомін зацікавив своїм постом / Колаж Главред, фото Instagram/slavademin_official

Український ведучий, шоумен та інтерв'юер Слава Дьомін, який нещодавно поділився історією про нерозділене кохання, показав свого дорослого сина, а також зміни, які відбулися з ним.

На своїй сторінці в Instagram, Дьомін зробив інтригуючий пост, де написав, що в його сім'я відбулися зміни.

Слава Дьомін заінтригував постом / Сріншот Instagram/slavademin_official

Справа стосується сина ведучого / Instagram/slavademin_official

Виявилося, що під таким інтригуючим постом "сховалася" нова стрижка сина радіоведучого.

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Тепер син Дьоміна виглядає так / Скриншот Instagram/slavademin_official

Хтось із підписників написав Дьоміну, що його син став схожий на Волошина. На що ведучий пожартував: "Не знаю, тепер чи то плакати, чи то ридати".

Хто такий Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості приходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений на Ксенії Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

Нагадаємо, раніше Слава Дьомін розповідав шанувальникам, що його єдиному синові, 13-річному Владиславу, належить операція. Хірургічне втручання було призначено на 6 грудня і було необхідністю, оскільки підліток без процедури постійно хворів.

Раніше також Слава Дьомін побував у незвичайній для себе ролі - у свій День народження він опинився по той бік "барикад". Його колега ставила йому особисті запитання, а він на них відповідав.

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