УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Не знаю плакати чи ридати": Слава Дьомін показав, що сталося з його сином

Олена Кюпелі
5 березня 2024, 12:59
Телеведучий опублікував кадри, де показав, як змінилася його дитина.
Слава Дьомін зацікавив своїм постом
Слава Дьомін зацікавив своїм постом / Колаж Главред, фото Instagram/slavademin_official

Український ведучий, шоумен та інтерв'юер Слава Дьомін, який нещодавно поділився історією про нерозділене кохання, показав свого дорослого сина, а також зміни, які відбулися з ним.

На своїй сторінці в Instagram, Дьомін зробив інтригуючий пост, де написав, що в його сім'я відбулися зміни.

Слава Дьомін заінтригував постом
Слава Дьомін заінтригував постом / Сріншот Instagram/slavademin_official
Справа стосується сина ведучого Справа
стосується сина ведучого / Instagram/slavademin_official

Виявилося, що під таким інтригуючим постом "сховалася" нова стрижка сина радіоведучого.

відео дня
Тепер син Дьоміна має такий вигляд
Тепер син Дьоміна виглядає так / Скриншот Instagram/slavademin_official

Хтось із підписників написав Дьоміну, що його син став схожий на Волошина. На що ведучий пожартував: "Не знаю, тепер чи то плакати, чи то ридати".

Хто такий Слава Дьомін

Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості приходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений на Ксенії Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили.

Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина.

Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

Нагадаємо, раніше Слава Дьомін розповідав шанувальникам, що його єдиному синові, 13-річному Владиславу, належить операція. Хірургічне втручання було призначено на 6 грудня і було необхідністю, оскільки підліток без процедури постійно хворів.

Раніше також Слава Дьомін побував у незвичайній для себе ролі - у свій День народження він опинився по той бік "барикад". Його колега ставила йому особисті запитання, а він на них відповідав.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Знищення "Сергія Котова": у ГУР назвали кількість ліквідованих росіян

Знищення "Сергія Котова": у ГУР назвали кількість ліквідованих росіян

14:55 Україна
Складна ситуація для РФ: у ВМС ЗСУ розкрили деталі знищення "Сергія Котова"

Складна ситуація для РФ: у ВМС ЗСУ розкрили деталі знищення "Сергія Котова"

13:48 Україна
Судно "Сергій Котов" із вертольотом на борту знищили 5 морських дронів - ГУР

Судно "Сергій Котов" із вертольотом на борту знищили 5 морських дронів - ГУР

13:17 Україна
Всі головні новини

Популярне

Кого не можна пускати в дім 5 березня, щоб не втратити достаток і щастя: прикмети 27157

Кого не можна пускати в дім 5 березня, щоб не втратити достаток і щастя: прикмети

Пропагандистку Медведчука взяли на топ-посаду при МОЗ: звільнився весь відділ 7332

Пропагандистку Медведчука взяли на топ-посаду при МОЗ: звільнився весь відділ

Росіяни підтягують війська до кордону однієї з областей: що кажуть у ЗСУ 7225

Росіяни підтягують війська до кордону однієї з областей: що кажуть у ЗСУ

Гороскоп на березень-2024 для всіх знаків: на Тельця чекає підступність, а на Риб казковий місяць 5394

Гороскоп на березень-2024 для всіх знаків: на Тельця чекає підступність, а на Риб казковий місяць

Останні новини

15:14

Як заощадити на оплаті газу: як отримати знижку

15:03

Після двох епізодів раку за півроку: що зараз відбувається із Сарою Фергюсон

14:55

5 продуктів, які викликають втому і перепади настрою: дієтолог попередила людей

14:55

Знищення "Сергія Котова": у ГУР назвали кількість ліквідованих росіян

14:50

2 проблеми: екскомандр "Айдару" назвав причини складної ситуації на фронті

РФ навесні-влітку наступатиме і "хитатиме" Україну, але шансів на Київ і Харків у неї немає - СвітанРФ навесні-влітку наступатиме і "хитатиме" Україну, але шансів на Київ і Харків у неї немає - Світан
14:49

Удача, успіх, гроші та досягнення: 4 знакам зодіаку невимовно пощастить у березні

14:39

Чому Україна може "запізнитися" зі вступом до НАТОПогляд

14:16

"Що він узагалі розуміє": Охлобистін розсварив Кіркорова за поїздку на Донбас

14:10

"Він дуже відомий": подруга Аліни Гросу розповіла про нового чоловіка співачки

Реклама
14:02

Зірка "Величного століття" Бурак Озчивіт готується до зйомок у країні-окупанті

13:48

Складна ситуація для РФ: у ВМС ЗСУ розкрили деталі знищення "Сергія Котова"

13:41

Реставрація чавунної ванни своїми руками: результат приємно здивує

13:32

Без концертів і грошей: стара і опухла Лоліта показала себе в ліжку

13:27

Гороскоп на завтра 6 березня: Близнюки - будьте обережні, Водолій - зосередьтеся

13:17

Судно "Сергій Котов" із вертольотом на борту знищили 5 морських дронів - ГУРВідео

13:14

У РФ назвали реальні цілі війни: в ISW прокоментували гучні заяви Медведєва

13:12

Важлива функція: для чого насправді потрібна "таємна" кнопка в духовціВідео

12:59

"Не знаю плакати чи ридати": Слава Дьомін показав, що сталося з його сином

12:37

ППО не завжди може перехопити цілі РФ під час атак на Одесу: названо причину

12:20

"Він сильний": перша леді пояснила, як президент Зеленський бореться зі стресом

Реклама
11:59

Ліза Глінська з МастерШеф відверто розповіла, як втратила дитину під час пологів

11:42

Нікітюк в образі з 90-х переспівала легендарний хіт заради донатів на дрониВідео

11:42

РФ націлилася на захоплення стратегічної висоти: під загрозою велике місто – СвітанВідео

11:31

"Це не та людина": Анна Маляр зізналася, що відбувається в її шлюбі

11:30

Узєлков під крапельницею показався після операції і розповів, що з ним відбувається

11:22

Росіяни можуть прорвати лінію оборони України: експерт назвав умови

11:15

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Собакам - корисне знайомство, Бикам - зміни

11:02

Потрібно 44 млрд грн: Гетманцев розповів про новий військовий збір для бізнесу

10:58

Лише люди з "орлиним зором" побачать 4 заховані предмети: найкращий спосіб перевірити себе

10:50

Є поранені та 200-ті: у ГУР розповіли про долю екіпажу знищеного корабля РФВідео

10:45

Потужні вибухи у РФ: дрони підірвали нафтобазу в Бєлгородській областіВідео

10:44

Церковне свято 6 березня: чого треба уникати вагітним у цей день

10:30

Як зробити літак з паперу, який добре літає: секрети розкрито

10:13

Втрати колосальні: Гуменюк розповіла про хід боїв на лівому березі Дніпра

10:06

Кейт Міддлтон потрапила в об'єктиви папараці вперше після операції

10:04

"Гірше за "голу" вечірку": Доліна осквернила прапор РФ, росіяни розлючені

09:41

Як визначити, скільки порошку потрібно для пральної машинки

09:41

Загроза штурму Харкова: Жданов пояснив, чому людей просять не повертатися

09:12

Ударили з кількох сторін: в ГУР розкрили деталі операції із знищення корабля РФ

08:55

У РФ сховали деякі дані: що придумав Путін через страх

Реклама
08:30

Гороскоп на березень-2024 для всіх знаків: на Тельця чекає підступність, а на Риб казковий місяцьЕксклюзив

08:13

ЄС може перейти в "режим військової економіки": що сталося

08:11

Масштабні вибухи в Криму: в ГУР підтвердили знищення корабля РФ "Сергей Котов"

08:10

Майдан-3: міфи і реальністьПогляд

07:13

Росія завдала масованого удару "Шахедами "по Одещині: є влучанняФото

06:31

Ситуація важка: в Білому домі зробили важливу заяву щодо допомоги Україні

06:10

Як навколо довгоочікуваних ракет Taurus виник шпигунський скандалПогляд

05:00

"Поки що не можемо навіть мріяти": коли Україна зможе перемогти РФ - БадракВідео

04:20

Декретні виплати 2024: як розраховується допомога по вагітності та пологахВідео

03:48

Точно не в холодильнику: експерт розповіла, де потрібно зберігати помідори

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти