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"Не чекай мене, мам": Регіна Тодоренко попрощалася з рідними

29 квітня 2022, 23:04

Тодоренко вирішила в новій пісні розповісти про "пекло" і мабуть виплеснути своє мовчання про війну.

Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / соцмережі

Одеситка Регіна Тодоренко, яка продовжує мовчати про війну в Україні, розгнівала весь український шоу-бізнес своїм мовчанням.

В Україні співачку і телеведучу бачити вже не раді, та багато зірок закликають віддати український паспорт.

Сама артистка записала нову пісню, в якій з усіма попрощалася.

Оскільки Тодоренко двічі заявила, що вона не хоче говорити про війну через різні політичні погляди зі своїм чоловіком, російським співаком Владом Топаловим, схоже свою позицію Регіна вирішила показати в пісні, де сказала: "до побачення всім!".

Більш того, дуже символічно в пісні Регіни прозвучали слова: "Не чекай мене, мам, сьогодні не повернуся додому" і "Не дзвони мені, пап, дочка твоя стала іншою".

Співачка заспівала і про "пекло", правда не згадавши те "пекло" яке вчиняє Росія в Україні.

"Він зі мною на найпівденніший берег пекла", співає співачка.

Чому Тодоренко не говорить про війну в Україні

Регіна Тодоренко народилася в Україні в місті Одеса. Була учасницею Фабрики зірок і працювала з Наталією Могилевською.

Довгий час вела програму Орел і решка. Незабаром переїхала в Росію і вийшла заміж за Влада Топалова.

З початку вторгнення російських військ в Україну Тодоренко вирішила мовчати. Вона ні словами не говорить про війну і продовжує розповідати в соцмережах про своє життя, в той час, як її батьки в небезпеці живуть в Одесі.

У день вторгнення Росії в Україну 24 лютого Тодоренко влаштувала у своєму Instagram... "розбір гардеробу".

Вже 1 березня у неї в соцмережах з'явився "сумний" пост про "дітей у підвалах", "близьких подруг, які потрапили під розстріл" і так далі.

Ведуча програми Світське життя на 1+1 Катя Осадча різко відреагувала на мовчання її колеги, української ведучої Регіни Тодоренко. У своєму Instagram Осадча спробувала в черговий раз достукатися до Тодоренко, і запропонувала їй народити другу дитину в бомбосховищі.

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війна в Україні Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко. Влад Топалов
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