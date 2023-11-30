"Не всі доживуть": Макаревич дав прогноз щодо життя в Росії

За словами артиста Макаревича, він чекав змін в Росії, але коли зрозумів, що їх не буде - виїхав з країни.

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Макаревич розговорився під час свого концерту / колаж Главред, фото УНІАН

Фронтмен легендарної рок-групи "Машина часу" і відомий противник путінського режиму Андрій Макаревич зробив прогноз щодо настання "кращих часів" для терористичної Росії.

Про це він став говорити під час свого концерту в Португалії.

За інформацією Обозревателя, артист дав прогноз щодо завершення війни Росії та України, а також запевнив, що кращі часи все ж настануть.

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Однак прогнози щодо термінів цього процесу не такі оптимістичні, як багатьом хотілося б. "Обов'язково буде краще, але не факт, що всі доживуть. Як би сумно це не звучало, але вірю, що обов'язково буде. Тому що у нас немає вибору", – відповів артист.

Він також прокоментував можливе завершення війни, яку розв'язала Росія. "Я не Бог, щоб відповісти на таке питання", - сказав він.

Що стосується самого артиста і його ставлення до війни, Макаревич відповів, що не звик дивитися на своє життя як на те, на що вона поділилася, в якому місці проходить межа, що було до, А що після.

"Я не вважаю, що потрібно шкодувати про те, що трапилося або про те, що сталося по-іншому або непродуктивно. Це вже сталося. Тому не варто витрачати сили, це нічого не змінить. Я ні про що не шкодую. До останньої хвилини сподівався, що щось в Росії може змінитися. Після того, як втратив будь-яку надію, поїхав", - поділився музикант.

Нагадаємо, раніше лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич розповів, де зараз знаходиться, і поставив на місце російських пропагандистів, які атакували його.

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич, який одним з перших засудив загарбницьку війну Росії проти України, зробив чергову заяву щодо своєї терористичної Батьківщини.

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