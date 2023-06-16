Не стримували сліз: Мішина вперше за 2,5 роки зустрілася зі своєю мамою із окупованого Криму

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками, як вона зустрілась із мамою після довгої розлуки.

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Мішина у Туреччині зустрілась із мамою / колаж: Главред, фото: іnstagram/misha.k.ua

Акторка не бачилась із мамою майже два з половиною роки і нарешті побачилася зі своєю мамою, яка живе в окупованому Криму. Мати із донькою зустрілися у Туреччині.

Там зараз Ксенія Мішина перебуває разом з 11-річним сином Платоном і там зустріла маму з літака. Зустріч була дуже теплою, Платон міцно обіймав бабусю, а Ксенія цілувала маму і не втримала сліз, про це розповіла та показала Мішина у сторіз своєї сторінки в Instagram.

Мішина не бачилась із матір'ю понад 2 роки / скріншот: instagram/misha.k.ua

"Ура, нарешті! 2,5 роки я не обіймала свою маму, а мій син свою бабусю. Вчора 12 годин дороги, з яких я дві години блукала і пропускала всі можливі й неможливі повороти. Проїхала пів Туреччини. Наплакалася від щастя зустрічі з мамою і пів ночі не спала від емоцій", - розповіла Мішина.

Ксенія Мішина зустрілась із мамою / скріншот: instagram/misha.k.ua

Також артистка розповіла, що зараз вона з рідними людьми перебуває у в курортному містечку Фетхіє. До слова, 18 червня Мішина відсвяткує день народження, тож вона не просто так зібрала найрідніших саме зараз. Певно, зірка планує зустріти 34-річчя у тісному сімейному колі.

Дивіться відео про шлях до успіху та особисті драми Ксенії Мішиної:



Особисте життя Мішиної

Нагадаємо, що Ксенія Мішина вперше розповіла, чому насправді не вийшла заміж за батька свого сина. Мішина не раз зізнавалася, що відносини з колишнім обранцем були для неї вкрай складними, та залишили сильну психологічну травму, з якою вона бореться досі.

Еллерт жорстко відповів Мішиній після слів про "приниження". Еллерт відреагував на звинувачення в досить грубій формі з вживанням нецензурної лексики.

Ксенія Мішина розлютила фоловерів фото з відпочинку. Користувачі розлютилися на актрису і стали засуджувати те, що вона хвалиться своїм відпочинком, в той час, як в окопах вмирають українські захисники.

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