"Не жартував, а дотепно мислив": Галкін і Пугачова вшанували пам'ять Ширвіндта

Максим Галкін і Алла Пугачова вирішили попрощатися з радянським актором Олександром Ширвіндтом.

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Галкін і Пугачова вшанували пам'ять Ширвіндта постами в Instagram / колаж Главред, фото УНІАН

Російський шоумен-опозиціонер Максим Галкін вшанував пам'ять померлого напередодні відомого радянського актора Олександра Ширвіндта спеціальним постом в Instagram.

"Буває амплуа, артист певного жанру. Він був сам окремий жанр. Я обожнював його інтонацію, але ще краще було бачити О.О., коли він жартує. Навіть я б сказав не жартує, а дотепно міркує. У нього був абсолютно британський вираз обличчя, чи то від народження, чи то набутий у човні Дж. К. Джерома. Не наших місць незворушність. Найбільш незворушний порушник спокою. Його почуття гумору було небагатослівним, але дуже точним. Він був ідеальним сусідом по кріслу, якщо на сцені коїлося якесь непотребство. Його коментарі компенсували відчуття втраченого часу/ Кабінет О.О. мені здався кабінетом артиста, а не чиновника. Ширвіндт завжди був більшим за кабінет, який він займав, так само, як він завжди був більшим за ролі, ніж ті, що грав. З ним завжди виникало відчуття, що він більше недоговорює, більше залишає за дужками. Не все гострилося вголос, щось залишалося невимовленим, як не всі літери звучать у кінці його прізвища", - написав Галкін.

А ось дружина коміка, легендарна співачка Алла Пугачова обійшлася без слів - вона виклала в мережу архівне акторське фото Ширвіндта і залишила тільки два емодзі - "оплески" і "молитва".

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До слова, Ширвіндт за кілька років до смерті став нев'їзним в Україну - у "чорні списки" він потрапив через свої поїздки до незаконно окупованого країною-агресором РФ півострова Крим. Потім він зізнавався, що "відчував фізіологічну втрату" і "сумував за Одесою та Києвом", проте не був згоден із тим, що йому закрили в'їзд через відвідування півострова.

Хто такий Олександр Ширвіндт Олександр Ширвіндт народився 19 липня 1934 року в Москві. У 1956 році він закінчив Театральне училище імені Щукіна. Відтоді він служив у театрі, зокрема з 1970 року - в Московському академічному театрі сатири, ставив вистави, знімався в кіно, багато працював на естраді, викладав у Щукінському училищі. На посаді художнього керівника Театру сатири він змінив Валентина Плучека 2000 року. З 16 листопада 2021 року Ширвіндт залишив цю посаду і став президентом театру.

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