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У Росії помер зірка "Іронії долі" та багатьох інших фільмів

Олена Кюпелі
15 березня 2024, 21:43
Артист помер на 90-му році життя.
Умер Александр Ширвиндт
Помер Олександр Ширвіндт / Колаж Главред, фото ТАСС

У терористичній Росії помер актор, театральний режисер, педагог і письменник, народний артист РРФСР Олександр Ширвіндт.

Про це повідомив голова Мосміськдуми Олексій Шапошников, якого цитує Інтерфакс.

"Сумна новина... На 90-му році пішов з життя президент Театру сатири, народний артист Росії Олександр Ширвіндт. З його ім'ям пов'язана ціла епоха в історії вітчизняного театру і кіно", - написав Шапошников у своєму телеграм-каналі.

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Хто такий Олександр Ширвіндт

Олександр Ширвіндт народився 19 липня 1934 року в Москві. У 1956 році він закінчив Театральне училище імені Щукіна. Відтоді він служив у театрі, зокрема з 1970 року - в Московському академічному театрі сатири, ставив вистави, знімався в кіно, багато працював на естраді, викладав у Щукінському училищі.

На посаді художнього керівника Театру сатири він змінив Валентина Плучека 2000 року. Із 16 листопада 2021 року Ширвіндт залишив цю посаду і став президентом театру.

Пізніше Театр Сатири у своєму телеграм-каналі підтвердив повідомлення про смерть актора. Про дату прощання буде оголошено пізніше.

Ширвіндта називали "королем флегматичного гумору". Він був одним із найпопулярніших радянських акторів, хоча виконав лише одну головну роль, і не в найвідомішій картині - симпатичного шахрая Леонідо Папагатто в комедії "Мільйон у шлюбному кошику".

А ще - Гарріса в "Трьох у човні", майора Альфреда в "Небесних ластівках", одного з приятелів Жені Лукашина в "Іронії долі", директора Фіреллі в "Принцесі цирку", ресторанного піаніста Шурика в "Вокзалі для двох", бюрократа Мясоєдова в "Забутій мелодії для флейти".

Ширвіндт був внесений до бази даних українського сайту "Миротворець" за відвідування окупованого Росією Криму.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Томас Кінгстон помер у віці 45 років. "З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Томаса Кінгстона, нашого коханого чоловіка, сина і брата", - йдеться в заяві дружини Томаса, леді Габріелли Кінгстон.

Раніше, популярний український блогер Юрій Ворожко помер у віці 32 років. Тіло чоловіка було виявлено в басейні одного зі спортивних комплексів у Кропивницькому.

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