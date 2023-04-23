Не минуло й півроку: Костянтин Войтенко показав нову дівчину

Зірка серіалів "Село на мільйон" та "Коли ми вдома" розлучився з першою дружиною восени 2022 року.

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Костянтин Войтенко зустрічається з Наталією Камінською / instagram.com/constantine.voytenco, instagram.com/natalii.kaminska

Український актор Костянтин Войтенко неодружений з осені 2022 року - тоді його колишня дружина, танцівниця Валентина Мариніна, заявила, що єдине, що у неї є спільного з артистом, це донька Емілія.

Для Войтенко розставання, про яке він побічно згадував ще під час зйомок Танців з зірками в 2021 році, змусило сконцентруватися на більш важливих речах. Наприклад, на спілкуванні з дитиною.

Півроку потому Костянтин на своїй сторінці в Instagram заявив, що більше не самотній. У його житті з'явилася жінка, і він, схоже, дуже щасливий.

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Актор опублікував знімки з коханою з підписом: "Найприємніше в житті - це кохати і відчувати що тебе кохають. Моя".

Обраницею Костянтина Войтенка стала Наталія Камінська, дизайнерка одягу та власниця іменного бренду. Від попередніх стосунків у Наталії є чотирирічний син.

Раніше продюсер популярних українських шоу "Голос країни" і "Танці з зірками" Володимир Завадюк здійснив камінг-аут і розповів, що тепер живе разом з бойфрендом.

Також американська співачка Брітні Спірс спростувала чутки про своє розлучення з молодим актором Семом Асгарі - папараці марно намагалися "розлучити" пару, у якої в сімейному житті все в порядку.

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