"Не мій розмір": Дмитро Гордон прокоментував роботу відомої ведучої

Дмитро Гордон поділився своїми міркуваннями щодо роботи телеведучих.

https://glavred.net/stars/ne-moy-razmer-dmitriy-gordon-prokommentiroval-rabotu-izvestnoy-vedushchey-10572944.html Посилання скопійоване

Дмитро Гордон оцінив роботу українських телеведучих / Колаж Главред, скріншот YouTube

Відомий український медіаменеджер і блогер Дмитро Гордон висловився щодо деяких українських телеведучих, які активно постять різні інтерв'ю на своїх каналах.

Так, у програмі на YouTube "Наодинці", Гордон оцінив професіоналізм Раміни Есхакзай, Слави Дьоміна, Емми Антонюк і Маші Єфросиніної.

За словами Гордона, він захоплюється Єфросиніною та Поляковою і зовсім не цікавиться діяльністю блогерів Раміни та Антонюк.

"Раміна - не мій" size. Слава Дьомін - уже цікавіше, що він робить, але мені здається, що він хоче сподобатися своїм співрозмовникам, а це мені не подобається. Єфросиніна дуже професійно робить свою справу. Мені подобається програма з Олею Поляковою. Багато героїв Маші Єфросиніної мені просто не подобаються, тому я не дивлюся ці програми, але це дуже суб'єктивна справа", - каже журналіст.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон показав архівне фото себе 17-річного з шевелюрою і здивував, як починав журналістську кар'єру - і брав, зокрема, інтерв'ю в Олега Блохіна.

Раніше також із Днем усіх закоханих Бацман привітала Гордона дуже особистим і знаковим фото з їхнього спільного архіву. Вона показала у своєму блозі в Instagram знімок, яким вони буквально оголосили всьому світу, що тепер вони разом. Цей кадр, за словами Бацман, став першим, опублікованим нею і Гордоном, як парою. Відтоді її почуття до чоловіка нітрохи не ослабли.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред