"Не мій розмір": Дмитро Гордон прокоментував роботу відомої ведучої

Відомий український медіаменеджер і блогер Дмитро Гордон висловився щодо деяких українських телеведучих, які активно постять різні інтерв'ю на своїх каналах.
Так, у програмі на YouTube "Наодинці", Гордон оцінив професіоналізм Раміни Есхакзай, Слави Дьоміна, Емми Антонюк і Маші Єфросиніної.
За словами Гордона, він захоплюється Єфросиніною та Поляковою і зовсім не цікавиться діяльністю блогерів Раміни та Антонюк.
"Раміна - не мій" size. Слава Дьомін - уже цікавіше, що він робить, але мені здається, що він хоче сподобатися своїм співрозмовникам, а це мені не подобається. Єфросиніна дуже професійно робить свою справу. Мені подобається програма з Олею Поляковою. Багато героїв Маші Єфросиніної мені просто не подобаються, тому я не дивлюся ці програми, але це дуже суб'єктивна справа", - каже журналіст.
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Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон показав архівне фото себе 17-річного з шевелюрою і здивував, як починав журналістську кар'єру - і брав, зокрема, інтерв'ю в Олега Блохіна.
Раніше також із Днем усіх закоханих Бацман привітала Гордона дуже особистим і знаковим фото з їхнього спільного архіву. Вона показала у своєму блозі в Instagram знімок, яким вони буквально оголосили всьому світу, що тепер вони разом. Цей кадр, за словами Бацман, став першим, опублікованим нею і Гордоном, як парою. Відтоді її почуття до чоловіка нітрохи не ослабли.
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