"Не можу відкривати таємниць": Огневич відповіла, чи піде знову на "Холостячку"

Злата Огневич має намір зустріти своє кохання,та чи готова вона знову перетворювати своє особисте життя на шоу?

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Злата Огневич розповіла, чи взяла б вона участь в Холостячці ще раз / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич у 2021 році стала головною героїнею другого сезону романтичного реаліті-шоу Холостячка. На жаль, її телероман не отримав хеппі-енду: на пост-шоу, через півроку після завершення зйомок, стало відомо, що артистка та її обранець, бізнесмен Андрій Задворний, більше не разом.

Тоді ця новина викликала великий резонанс - чоловік публічно визнав, що більше не любить Огнєвіч. Вона довго і складно переживала розставання, хоча аізніше змогла зізнатися, що не змінила б своє рішення обрати Задворного, навіть якби у неї була така можливість.

Зараз особисте життя артистки все ще викликає підвищений інтерес. На питання від шанувальників, чи готова вона піти на "Холостячку" ще раз, Злата на своїй сторінці в Instagram відповіла вельми однозначно.

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"Не можу відкривати всіх таємниць, але якби це й було можливо: я б вдруге не пішла. Такі почуття і досвід трапляються тільки раз в житті! Це має бути тільки один раз", - пише Злата Огневич.

Злата Огневич розповіла, чи взяла б вона участь в Холостячці ще раз / instagram.com/zlata.ognevich

Раніше Андрій Хветкевич, фотограф, дайвер і учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка зі Златою Огнєвіч, після весілля з бойфрендом Феліпе заявив, що готується стати батьком.

Також український шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко розповів, чому все ще неодружений у 36 років, а також розповів, що в романтичних стосунках викликає у нього депресію.

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