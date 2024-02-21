Назвала Крим українським та засудила путіністів: інтерв'ю Волочкової в Києві

Іронічно, але в 2014 році Анастасія Волочкова категорично засудила артистів-пропагандистів за "політичну проституцію".

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Анастасія Волочкова в Києві висловлювала проукраїнську позицію / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, instagram.com/volochkova_art

Російська балерина Анастасія Волочкова під час повномасштабної війни в Україні повністю підтримала країну-окупанта, і де треба і не треба намагається відпрацювати пропагандистські наративи. Іронічно, але ще 10 років тому в Києві вона підтримувала Україну та засуджувала путіністів за відсутність власної думки.

У мережі сплив фрагмент українського шоу "Світське життя", в якому ведуча Катя Осадча в 2014 році бере інтерв'ю у Волочкової. Балерина приїхала в українську столицю знімати кліп, і задоволено щебетала про своє українське коріння і Крим, який, на її погляд, завжди був українським.

"Я не просто не побоялася їхати в Україну, а зробила це всупереч усьому. ... Я дуже люблю Україну, дуже люблю Київ. Всі мої бабусі і дідусі народилися в Україні, тато мій народився в Запоріжжі, мама всю молодість вчилася у Львові, Львівському політехнічному інституті. У Києві багато родичів... Тому я тут, як мені здається, своя людина. ... Для мене Крим все одно – частина України. Я ніяково себе почуваю за Росію", - заявила тоді балерина, яка ще не втопила кар'єру у пляшці.

Також вона засудила артистів-путіністів на кшталт Валерії та її чоловіка Йосипа Пригожина, які підтримали анексію Криму та стали відкрито висловлювати антиукраїнські настрої.

"Я вважаю їх не дуже чесними людьми, які не мають своєї позиції. Коли людина то вправо, то вліво, дивлячись куди подує вітер влади, для мене ці люди як політичні повії. Я без поваги ставлюся до таких людей. Нас, російських артистів, як Україна завжди приймала. І раптом ця людина - Валерія - яка тільки-но приїжджала сюди, працювала тут за гроші, зараз каже: "Та ми не поїдемо". Ну не принижуйте самих себе", - посміхаючись і блимаючи очима, заявила Волочкова. Іронічно, що за десять років вона перетворилася на ту саму людину, яка, на її думку, втратила до себе будь-яку повагу.

Дивіться відео інтерв'ю Анастасії Волочкової, яка в Києві визнає Крим українським та засуджує путіністів:

Раніше анорексична Волочкова без білизни приголомшила новими танцями. Горе-балерина прийшла на інтерв'ю на радіо, але і там не втрималася і пустилася в танок під застільну пісню.

Також танцівниця опинилася в центрі скандалу нібито за осквернення пам'яті загиблих льотчиків. На балерину Волочкову написали донос через шпагат на літаку, і зажадали закликати її до відповідальності.

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