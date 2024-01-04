'Шия окремо від голови': Волочкова зганьбилася відфотошопленими оленями

Російська путіністка вирішила спробувати себе у фотошопі.

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Волочкова знову зганьбилася / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/volochkova_art

Російська "прима"-балерина Анастасія Волочкова продовжує ганьбитися в мережі. Після невдалого фото з облізлою шапкою, яке викликало посміх у користувачів, скандальна танцівниця вирішила освоїти уроки фотошопу.

У своєму Instagram "зірка" російського балету виклала "новорічне" фото з собою і двома оленями. Для фотосесії Волочкова вибрала все ту ж шапку з хутром, тільки білого кольору.

Підписники "зірки" відразу запідозрили недобре: у росіянки була відсутня зайва вага, з якою вона останні роки вже припинила боротися, а розпухле від алкоголю обличчя раптово "розплилося" у накладених ефектах.

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"Новий рік - прекрасне свято! Ось на цих оленях, знайдених Оленкою", - підписала Волочкова фото.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Таким чином, "зірка", схоже, намагалася обдурити свій вік і постати перед шанувальниками "посвіжілою" наприкінці року. Але ті подвиг танцівниці не оцінили і засипали Волочкову неприємними і гострими зауваженнями.

Поправте Анастасії шию фотошопом! А то таке враження, що шия окремо від голови вже на Мальдіви рушила.

А хто це на фото?? До Волочкової це мало має стосунок!))

З шиєю що? Оленка взагалі не заморочується з фотошопом.

Раніше Волочкова, яка славиться своїми п'яними інцидентами, поділилася радісною новиною. Зокрема, балерина повідомила, що її неповнолітня дочка вже живе з чоловіком. Вони приїжджали до балерини і ночували у "дорослій" спальні.

Також Главред розповідав, як Волочкова стала коректувальницею ЗСУ. Балерина-путіністка "засвітила" одну з російських військових частин під час атаки дронами по Москві.

А в травні колишній наречений російської балерини Анастасії Волочкової Сергій Кузнєцов побив до напівсмерті свою нову молоду дружину. Сама ж Волочкова вирішила публічно відреагувати на цю новину і лише підкинула хмизу.

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