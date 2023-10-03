На зло Добриніну: Даша Квіткова натякнула на новий роман

Через 9 місяців після розставання пара нарешті готова відпустити старі стосунки і рухатися далі - кожен своїм шляхом.

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Даша Квіткова заінтригувала появою в її житті нового чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова зараз - завидна холостячка. Після розриву з ведучим Микитою Добриніним їй приписували романи з різними відомими чоловіками, в тому числі і з іншим "холостяком", Михайлом Заливако.

Своє особисте життя завжди відверта з аудиторією Даша коментує вкрай стримано. Вперше вона заговорила про те, що її серце знову невільне, в інтерв'ю для УНІАН.

Так блогерка ухильно, але все ж натякнула, що в її житті є особливий чоловік, який робить її щасливішою. "Так, я можу сказати, що зараз я щаслива і дуже ціную те, що маю. Поки що більше нічого не хочеться говорити", - розповіла Квіткова.

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Примітно, що після її відвертості "скинути маски" та показати нову обраницю зважився і колишній чоловік Даші, шоумен Микита Добринін. Йому приписують роман з відомою українською моделлю.

Раніше фіналіст реаліті-шоу Холостячка (з Ксенією Мішиною) Олексій Трегубенко вперше "засвітив" маму свого первістка. Разом пара з'явилася на фото з хрестин малюка.

Також політик і спортсмен Василь Вірастюк відверто висловився про своє скандальне розлучення після 15 років шлюбу, а також надмірні "апетити" дружини Інни, через які їм не вдається розійтися мирно.

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