На зло Добриніну: Даша Квіткова натякнула на новий роман

Українська блогерка Даша Квіткова зараз - завидна холостячка. Після розриву з ведучим Микитою Добриніним їй приписували романи з різними відомими чоловіками, в тому числі і з іншим "холостяком", Михайлом Заливако.
Своє особисте життя завжди відверта з аудиторією Даша коментує вкрай стримано. Вперше вона заговорила про те, що її серце знову невільне, в інтерв'ю для УНІАН.
Так блогерка ухильно, але все ж натякнула, що в її житті є особливий чоловік, який робить її щасливішою. "Так, я можу сказати, що зараз я щаслива і дуже ціную те, що маю. Поки що більше нічого не хочеться говорити", - розповіла Квіткова.
Примітно, що після її відвертості "скинути маски" та показати нову обраницю зважився і колишній чоловік Даші, шоумен Микита Добринін. Йому приписують роман з відомою українською моделлю.
Раніше фіналіст реаліті-шоу Холостячка (з Ксенією Мішиною) Олексій Трегубенко вперше "засвітив" маму свого первістка. Разом пара з'явилася на фото з хрестин малюка.
Також політик і спортсмен Василь Вірастюк відверто висловився про своє скандальне розлучення після 15 років шлюбу, а також надмірні "апетити" дружини Інни, через які їм не вдається розійтися мирно.
Інші новини:
- Надя Дорофєєва прокоментувала новину про вагітність і показала животик
- Даша Кацуріна розповіла сексологу, навіщо їй потрібен Дантес
- "Пишаюся тобою і люблю тебе": Наталка Денисенко показала душевне фото з чоловіком-воїном ЗСУ