Наталя Могилевська стала новим мемом - співачка нестандартно відреагувала

У мережі вирішили повправлятися в дотепності, та використали афішу Могилевської, як привід для жартів.

Наталя Могилевська стала інтернет-мемом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка, композитор, продюсер і Народна артистка України Наталя Могилевська в кінці грудня анонсувала нову моновиставу під назвою "Доньки".

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала афішу майбутнього заходу: на ній два портрети самої Наталі, веселий та сумний, дивляться на силует жінки, яка йде до води з дівчинкою за руку.

Співачка розраховувала привернути увагу до вистави власним талантом і харизмою, але тепер всі гудуть про її "Доньок" зовсім з іншої причини - шанувальникам картинка здалася кумедною, і вони почали робити з неї меми.

Інший артист міг би образитися, що його творчу роботу піднімають на сміх, але не Могилевська - побачивши, що її афіша приносить українцям гарний настрій, вона вирішила підтримати ініціативу, і тепер найсмішніші картинки публікує у себе в соцмережах.

"Наш народ не зламати, і гумор нам у цьому допомагає :)" - прокоментувала меми, героїнею яких вона стала, співачка.

Наталя Могилевська стала інтернет-мемом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталя Могилевська стала інтернет-мемом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталя Могилевська стала інтернет-мемом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталя Могилевська стала інтернет-мемом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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