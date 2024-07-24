Наталка Карпа показала фото з чоловіком із ЗСУ і розповіла, де він воює

Чоловік української співачки служить на Донеччині і воює у складі 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського, розповіла сама Наталка Карпа.

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Наталка Карпа розповіла, що її чоловік воює на Вугледарському напрямку / Колаж: Главред, фото: пресслужба співачки, instagram.com/natalkakarpa

Українська співачка Наталка Карпа вперше за тривалий період часу опублікувала фотографію зі своїм чоловіком, який служить у Збройних силах України.

У своєму Instagram вона розповіла, що чоловік воює в лавах 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського.

Чоловік воює на Вугледарському напрямку в Донецькій області. Деталі співачка не розкриває.

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"Чоловік перебуває на Вугледарському напрямку, Донецька область. Він зараз у 58-й мотопіхотній бригаді ім. І. Виговського. Хотілося б розповісти більше, але краще підпишіться на Джекі і з перших вуст усе почуєте", - додала співачка.

Крім того, Наталка показала, що спілкується з чоловіком по відеозв'язку.

Чоловік Наталки Карпи у ЗСУ / instagram.com/natalkakarpa

Хто така Наталка Карпа? Наталія Карпа - українська співачка, ведуча та заслужена артистка України. Співзасновниця продюсерського центру Karparation. З 2016 року в шлюбі з Героєм АТО Євгеном Тереховим.

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