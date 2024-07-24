Наталка Карпа показала фото з чоловіком із ЗСУ і розповіла, де він воює

Українська співачка Наталка Карпа вперше за тривалий період часу опублікувала фотографію зі своїм чоловіком, який служить у Збройних силах України.
У своєму Instagram вона розповіла, що чоловік воює в лавах 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського.
Чоловік воює на Вугледарському напрямку в Донецькій області. Деталі співачка не розкриває.
"Чоловік перебуває на Вугледарському напрямку, Донецька область. Він зараз у 58-й мотопіхотній бригаді ім. І. Виговського. Хотілося б розповісти більше, але краще підпишіться на Джекі і з перших вуст усе почуєте", - додала співачка.
Крім того, Наталка показала, що спілкується з чоловіком по відеозв'язку.
Хто така Наталка Карпа?
Наталія Карпа - українська співачка, ведуча та заслужена артистка України. Співзасновниця продюсерського центру Karparation. З 2016 року в шлюбі з Героєм АТО Євгеном Тереховим.
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Крім того, відома українська актриса вступила до лав ЗСУ. Марія Агапітова, яка ще 2022 року хотіла піти в армію, уже у Силах оборони України і показала відповідне фото.
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