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Наталка Карпа показала фото з чоловіком із ЗСУ і розповіла, де він воює

Андрій Ганчук
24 липня 2024, 22:01
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Чоловік української співачки служить на Донеччині і воює у складі 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського, розповіла сама Наталка Карпа.
Наталка Карпа, її чоловік
Наталка Карпа розповіла, що її чоловік воює на Вугледарському напрямку / Колаж: Главред, фото: пресслужба співачки, instagram.com/natalkakarpa

Українська співачка Наталка Карпа вперше за тривалий період часу опублікувала фотографію зі своїм чоловіком, який служить у Збройних силах України.

У своєму Instagram вона розповіла, що чоловік воює в лавах 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського.

Чоловік воює на Вугледарському напрямку в Донецькій області. Деталі співачка не розкриває.

відео дня

"Чоловік перебуває на Вугледарському напрямку, Донецька область. Він зараз у 58-й мотопіхотній бригаді ім. І. Виговського. Хотілося б розповісти більше, але краще підпишіться на Джекі і з перших вуст усе почуєте", - додала співачка.

Крім того, Наталка показала, що спілкується з чоловіком по відеозв'язку.

Чоловік Наталки Карпи в ЗСУ
Чоловік Наталки Карпи у ЗСУ / instagram.com/natalkakarpa

Хто така Наталка Карпа?

Наталія Карпа - українська співачка, ведуча та заслужена артистка України. Співзасновниця продюсерського центру Karparation. З 2016 року в шлюбі з Героєм АТО Євгеном Тереховим.

Зірки у ЗСУ - хто вже пішов захищати Україну:

Сергій Жадан вступив до НГУ і показав перші кадри: письменник і музикант у лавах батальйону Хартія. Він опублікував фотографію, як проходить навчання.

Крім того, відома українська актриса вступила до лав ЗСУ. Марія Агапітова, яка ще 2022 року хотіла піти в армію, уже у Силах оборони України і показала відповідне фото.

Лідер популярного гурту вступив до ЗСУ і розповів про мобілізацію: співак і фронтмен гурту-учасника Національного відбору на Євробачення-2022 Our Atlantic Віктор Байда зізнався, що його "запакував патруль поліції".

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