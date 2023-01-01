Настя Каменських відверто розповіла про стосунки з Потапом: "Важко та спіткає жахлива біда"

Подружній тандем Потапа і Насті намагаються "розлучити" вже багато років.

Настя Каменських відповіла на чутки про розрив відносин з Потапом / instagram.com/kamenskux

Сімейне життя української співачки Насті Каменських та музичного продюсера і виконавця Олексія Потапенко знаходиться під пильною увагою шанувальників і преси з 2019 року, коли артисти відкрито заговорили про свої романтичні стосунки і зіграли весілля.

З тих же пір в зоряній парі почали шукати вади - в ЗМІ постійно просочуються чутки про сварки між зірками. Більш гостро це питання постало під час повномасштабної війни в Україні - Потап і Каменських повернулися в країну окремо, і не з'являються разом на публіці. Зникли з соцмереж знаменитостей і спільні романтичні пости.

Поки громадськість гуде про їх розставання, співачка вирішила розставити крапки над "і" - у відвертому інтерв'ю для Insider Каменських розповіла, що насправді відбувається між нею та чоловіком.

Так співачка зазначила, що публічна холодність, яку багато хто сприйняв, як сигнал про розставання, ніщо інше, як результат надмірної завантаженості у зв'язку з благодійною роботою, якою активно зайняті обоє.

"Звісно, ми з Льошею у будь-якій ситуації намагаємося одне одного підтримувати. Я впевнена, що головне - об’єднуватись, коли важко та спіткає жахлива біда. Звісно, зараз у кожного з нас є свої задачі і напрями діяльності. Проте, головне - це об’єднувати свої зусилля для того, щоб допомагати країні та йти на зустріч миру і Перемозі", - зазначає Каменських.

Раніше дружина українського режисера і захисника України Олега Сенцова показала, як виглядає їх новонароджений син Дем'ян - Вероніка Велч відзначила схожість батька та сина.

Також Лія Меладзе, починаюча співачка, яка брала участь у проєкті Голос країни, і донька Костянтина Меладзе, показала рідкісне фото своєї рідної матері.

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