"Справжні українці": Монатік врятував життя військовому від куль окупантів

Діма Монатік / 1+1

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла зворушливу історію порятунку близької їй людини.

В Instagram вона щиро подякувала своєму колезі Дімі Монатіку, що той придбав бронежилети для військових, один з яких врятував життя людині.

За словами Могилевської, стало відомо, що він придбав бронежилети для хлопців у Сумах.

Один з бронежилетів сьогодні врятував життя звукорежисеру Наталії Могилевської.

"Діма Монатік, ти моя людина. Хочу тобі подякувати за те, що ти купив хлопцям бронежилети в Сумах і один з них сьогодні врятував життя одній неймовірно добрій, теплій, дуже люблячій мені людині – нашому техніку, звукорежисеру Володі Балєву. У нього прилетіло кілька куль. Спасибі тобі велике, він залишився живий. Спасибі, Дім", - сказала артистка.

Шанувальники Могилевської подякували Монатіку і підтримали: "Прямо до сліз, Дімі спасибі"; "Діма – людина з великим серцем"; "Справжні українці".

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