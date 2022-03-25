"Справжні українці": Монатік врятував життя військовому від куль окупантів

Один з бронежилетів сьогодні врятував життя звукорежисеру Наталії Могилевської.
Українська співачка Наталія Могилевська розповіла зворушливу історію порятунку близької їй людини.
В Instagram вона щиро подякувала своєму колезі Дімі Монатіку, що той придбав бронежилети для військових, один з яких врятував життя людині.
За словами Могилевської, стало відомо, що він придбав бронежилети для хлопців у Сумах.
Один з бронежилетів сьогодні врятував життя звукорежисеру Наталії Могилевської.
"Діма Монатік, ти моя людина. Хочу тобі подякувати за те, що ти купив хлопцям бронежилети в Сумах і один з них сьогодні врятував життя одній неймовірно добрій, теплій, дуже люблячій мені людині – нашому техніку, звукорежисеру Володі Балєву. У нього прилетіло кілька куль. Спасибі тобі велике, він залишився живий. Спасибі, Дім", - сказала артистка.
Шанувальники Могилевської подякували Монатіку і підтримали: "Прямо до сліз, Дімі спасибі"; "Діма – людина з великим серцем"; "Справжні українці".
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