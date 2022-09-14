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"Настільки дрібно і нецікаво": одесит Борис Бурда вперше прокоментував війну в Україні

14 вересня 2022, 16:19

Український інтелектуал Бурда розповів про своє життя біженця і заявив, які бажання він вважає нікчемними.

Борис Бурда
Борис Бурда висловився про війну в Україні / facebook.com/im.burda

Український журналіст, ведучий, інтелектуал, бард і письменник Борис Бурда вперше за практично 7 місяців повномасштабної війни в Україні публічно висловив свою думку про війну в Україні.

Волею випадку він покинув рідну Одесу 22 лютого, за два дні до початку війни. Але їхав з чітким відчуттям, що наближається величезна біда. Зараз Бурда - біженець, живе в Іспанії.

В інтерв'ю на YouTube-шоу Говорящие головы він розповів, чому раніше мовчав про війну на батьківщині і уникав коментарів про російсько-українські відносини. "Я власне кажучи не уникаю. Інша справа - там не так вже й багато чого є коментувати. Це не російсько-українські відносини. Це відносини правлячих верхівок. Зараз очевидно, хто жертва, а хто агресор. Жодних сумнівів", - каже інтелектуал.

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Бурда був небагатослівний, адже впевнений, що за сім місяців повномасштабної війни всі можливі слова вже були сказані, і кожен для себе вирішив, на чиєму він боці.

Сам він підтримує Україну, в яку, схоже, не втрачає надію повернутися. "Відбуваються речі жахливі, обурливі і вкрай небезпечні. Я нічого нового не можу до цього додати. Потворний неспровокований напад, люди страждають. Я сам змушений покинути рідне місто і живу досить далеко. Нічим хорошим це скінчитися не може. Все це - одна біда, один мінус. ... Що б я хотів? Я б хотів, щоб ця ситуація закінчилася, причому закінчилася добре. Всі інші бажання в порівнянні з цим настільки дрібні і нецікаві, що я якось навіть соромлюся про це говорити", - підкреслив Борис Оскарович.

Раніше Дмитро Гордон показав ікону з молитвою святому Димитрію-клоуну, за допомогою якої в РФ промивають мізки пропагандисти, прирікаючи людей на вічні злидні.

Також, поки всі військові експерти світу ламають голову над ситуацією в Україні та світі, блогерка - "ерудит" Стужук назвала, чому ж насправді почалася війна.

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