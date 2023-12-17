Знайшли заміну Кравець: хто повернув Вечірній Квартал до звичного формату

Зовсім скоро глядачі побачать улюблене гумористичне шоу в новому складі.

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Ірина Гатун замінила Олену Коавець у Вечірньому Кварталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/kvartal95official, instagram.com/irina_gatun

Навесні 2023 року українська акторка і комік Олена Кравець підтвердила, що після 25 років спільної творчості на йде зі Студії "Квартал-95". На той момент проєкт Вечірній Квартал утворив разом з Жіночим Кварталом Єдиний Квартал.

В оновленому складі шоу успішно гастролювало з благодійною програмою. Тепер стало відомо, що Вечірній Квартал в класичному складі, вісім чоловіків і одна жінка, повертається.

Оголошення про це з'явилося на офіційній сторінці Кварталу в Instagram. Також стало відомо, хто тепер виступатиме з акторами замість Олени Кравець.

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Її місце віддали Ірині Гатун, акторці театру "Чорний Квадрат" і резидентці Жіночого Кварталу (з 2020 року). "Друзі, цей день настав… Вечірній Квартал повертається! Нарешті ви зможете нас побачити у звичному для вас форматі: коли на сцені 8 чоловіків та одна жінка! З серпня 2022 року ми виступали Єдиним Кварталом разом з дівчатами з Жіночого Кварталу. Але зараз ми їдемо окремим колективом в тур Україною! Правда, ми все ж таки вкрали одну дівчину з Жіночого Кварталу. Ірина Гатун відтепер переходить у наш чоловічий колектив! Обіцяємо берегти її, любити та не ображати. Але хто ж наважиться образити Іру…" - пишуть коміки.

Що ж стосується самої Гатун, то вона в захваті від нового творчого етапу в своїй кар'єрі, і переконана, що співпраця з Вечірнім Кварталом буде вкрай вдалою. "Насправді я дуже щаслива. Я зовсім не переживаю з того приводу, що буду єдиною жінкою у чоловічому колективі. Є така фраза, що актори не мають статі. Тим більше, хлопці з "Кварталу" – дуже професійні, талановиті та прекрасні – і як актори, і як люди. Я їх люблю, просто обожнюю і впевнена, що у нас все буде гармонійно і "по-любві", - коментує Ірина.

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