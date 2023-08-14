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"Починає паралізувати": дружині Мірошниченко у важкому стані викликали швидку

Анна Підгорна
14 серпня 2023, 16:09 оновлено 14 серпня, 16:09
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Інна Мірошниченко завдяки щасливому випадку опинилася в компанії лікаря.
Інна Мірошниченко, Тимур Мірошниченко
Інна Мірошниченко розповіла, як їй стало погано після весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Дружина українського ведучого Тімура Мірошниченка, юрист Інна Мірошниченко поділилася моторошними подробицями страшної ночі, яку їй довелося пережити за містом. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла про наслідки весілля, куди її запросили з сім'єю.

За словами Інни, вони з дітьми чудово відпочили, алкоголь не пили і спати лягли рано. Серед ночі їй різко стало погано.

"Ми пішли спати о 22:00, бо троє дітей. Протягом свята ми не пили, бо троє дітей. Їли, як усі. О 22:30 мені стає різко дуже погано. Починає все боліти. Холодно. Тіло обпікає холодом (це не озноб). Я намагаюся встати і дійти до ванної, зігрітися. Доходжу. У ванній мене починає паралізувати. Я бачу, як кінцівки біліють і скручуються…Доходить до живота..." - розповідає Мірошниченко.

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На щастя, Тімур прокинувся вчасно щоб побачити дружину в жахливому стані на підлозі. Він переніс її в ліжко і викликав швидку. Після цього у неї почалася блювота. На жаль, лікарі, які добиралися до них півтори години, допомогти Інні не змогли - медики при собі не мали ні ліків, ні спеціального медичного обладнання.

Вони запропонували їй госпіталізацію, але жінка відмовилася. "Запропонували відвезти мене до лікарні (ще 90 хв, там чекати до 7 ранку, поки почнеться робочий день, бо нікого немає). На годиннику перша година ночі. Від такої допомоги я відмовилась", - зазначає Інна.

Допомогу їй надала лікар, яка була серед гостей. Вона вколола Мірошниченко якісь препарати, і та змогла заснути. Що саме з нею сталося вночі, що спричинило такі наслідки, Інна не знає.

Інна Мірошниченко з дітьми
Інна Мірошниченко розповіла, як їй стало погано після весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

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