На війні загинув учасник проекту "Майстер Шеф"

72-річний учасник майстер Шеф захищав Україну від російських окупантів.

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Помер учасник майстер Шеф / Колаж Главред, фото Instagram / mastershefstb

Днями стало відомо про те, що в Україні помер учасник популярного кулінарного шоу "Майстер шеф" Микола Молоков.

Про це написали на сторінці "Майстер Шеф" в Instagram.

"Днями стало відомо про смерть Миколи Молокова, інструктора в полку Калиновського і "Азов", колишнього учасника кулінарного проекту "МастерШеф". Він помер на 72 році життя", - повідомили на сторінці проекту.

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Микола Молоков мав українське громадянство і відстоював незалежність України з 2014 року — спочатку інструктором з виживання в полку "Азов", а під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну приєднався до білоруського полку імені Кастуся Калиновського. Він був найстарішим бійцем у складі полку, спеціалізувався на військовій розвідці і вчив бійців навичкам виживання, мав позивний "МММ".

Глядачам СТБ Микола добре відомий за участю в шостому сезоні кулінарного проекту "МастерШеф", де його прозвали "Енерджайзером".

"Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого", - повідомляють засновники проекту.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що в бою з російськими окупантами під Бахмутом 2 липня загинувши львівський художник, шеф-кухар та блогер Андрій Гудима. Без батька залишилася його дочка Юлія.

Раніше також Ектор опублікував картинку, на чорному тлі якої значилася всього одна напис: "більше не можу це приховувати. Я йду з Майстер Шеф". Пізніше він" добив " шанувальників шоу.

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