Українською мовою: Софія Ротару відреагувала на обстріл Чернігова

Софія Ротару не змогла промовчати і відреагувала на вчорашній терористичний удар з боку РФ по Чернігову.

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Софія Ротару вийшла на зв'язок з прихильниками / колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Відома українська співачка Софія Ротару вийшла на зв'язок і висловила свою скорботу українською мовою з приводу страшної атаки на мирний Чернігів учора 17 квітня. Унаслідок обстрілу загинули 18 людей, 78 поранено.

На своїй сторінці в соцмережах Ротару опублікувала картинку із зображенням свічки на чорному тлі і написала:

"Чернігів 17.04"

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Софія Ротару висловила скорботу після обстрілу Чернігова / фото: скрін instagram.com/sofiarotaru.official/

Зазначимо, що артистка більше нічого не написала.

До речі, вперше свою позицію щодо кривавого вторгнення країни-окупанта Росії в Україну Софія Ротару висловила 28 лютого 2022 року.

"Грустно, грустно за край..." Незалежність і свобода коштують дорого - це правда, але невже вони варті того, щоб російські ракети нищили мирних жителів, дітей і руйнували міста України? Ці факти розривають моє серце на частини!" - написала тоді артистка.

За словами сестри артистки Ауріки Ротару, Софія зараз перебуває в Києві.

Хто така Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".



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Зазначимо, на думку Алана Бадоєва, Софії Ротару, як артистці "старої епохи" навряд чи вдасться повернутися на колишнє місце на зоряному Олімпі. Це не применшує її значущість, як співачки, проте як раніше вже не буде, вважає він.

А також у тимчасово окупованому Росією Криму окупанти запропонували позбавити Софію Ротару вілли і зробити РАГС із готелю Villa Sofia в Ялті, що належить їй.

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