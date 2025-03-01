"Мився раз на 3 роки": Барі Алібасов розповів про моторошний сморід від Юрія Лози

Юрій Лоза за часів гастролей гурту "Інтеграл" нібито ходив в одязі з чорними від бруду манжетами.

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Юрій Лоза в гурті "Інтеграл" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з NEWS.ru

Що сказав Барі Алібасов:

Юрій Лоза рідко мився

З Лозою неможливо було стояти поруч на сцені

Російський 77-річний продюсер Барі Алібасов стверджує, що музикант Юрій Лоза дуже рідко мився. Про це він повідомив в інтерв'ю росЗМІ.

За словами Алібасова, за часів гастролей гурту "Интеграл", у якому вони обидва грали, було неможливо перебувати на сцені поруч із Лозою через сильний неприємний запах. Юрій нібито ходив в одязі з чорними від бруду манжетами.

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"Виходить на сцену смердючий. Неможливо стояти поруч. Весь брудний. Манжети чорні. Весь чорний. Він його несе... Він завжди стояв на відстані шести-десяти метрів від артистів, тому що від нього смерділо", - стверджує продюсер.

Він додав, що колектив безуспішно вмовляв помитися співака, який приймав душ "один раз на три роки".

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Хто такий Юрій Лоза? Юрій Лоза - радянський і російський автор-виконавець у жанрі бард-рок, співак, композитор, поет-пісняр, музичний критик. Найвідоміша його пісня - "Плот".

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