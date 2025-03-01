"Мився раз на 3 роки": Барі Алібасов розповів про моторошний сморід від Юрія Лози

Що сказав Барі Алібасов:
- Юрій Лоза рідко мився
- З Лозою неможливо було стояти поруч на сцені
Російський 77-річний продюсер Барі Алібасов стверджує, що музикант Юрій Лоза дуже рідко мився. Про це він повідомив в інтерв'ю росЗМІ.
За словами Алібасова, за часів гастролей гурту "Интеграл", у якому вони обидва грали, було неможливо перебувати на сцені поруч із Лозою через сильний неприємний запах. Юрій нібито ходив в одязі з чорними від бруду манжетами.
"Виходить на сцену смердючий. Неможливо стояти поруч. Весь брудний. Манжети чорні. Весь чорний. Він його несе... Він завжди стояв на відстані шести-десяти метрів від артистів, тому що від нього смерділо", - стверджує продюсер.
Він додав, що колектив безуспішно вмовляв помитися співака, який приймав душ "один раз на три роки".
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Хто такий Юрій Лоза?
Юрій Лоза - радянський і російський автор-виконавець у жанрі бард-рок, співак, композитор, поет-пісняр, музичний критик. Найвідоміша його пісня - "Плот".
У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну, про що випустив пісню "Ребята воюют" на вірші своєї дружини Світлани Мережковської, яка написала вірш "Українській сестрі" 2015 року на тему війни на Донбасі.
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