Чоловічі костюм та ім'я: юна донька Аффлека представила свою нову особистість

Серафіна Роуз Елізабет Аффлек "вийшла з шафи" під час похорону свого дідуся.

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Середня дитина Бена Аффлека - Серафіна Аффлек взяла чоловіче ім'я / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голлівудський актор Бен Аффлек - батько трьох дітей. Вайолет Енн Аффлек (нар. 01.12.2005), Серафіна Роуз Елізабет Аффлек (нар. 06.01.2009) та Семюель Гарнер Аффлек (нар. 27.02.2012) народилися в шлюбі артиста з акторкою Дженніфер Гарнер. Вони були разом 10 років, і досі ділять опіку над їхніми неповнолітніми дітьми.

Нещодавно середня дитина Аффлека, 15-річна донька Серафіна, прийняла для себе важливе рішення. Вона змінила ім'я, про що офіційно заявила на сімейних зборах, повідомляє Daily Mail.

Сім'я по лінії її матері зібралася на поминальній службі за батьком Дженніфер Гарнер - чоловік нещодавно помер у віці 85 років. Серафіна вирішила вшанувати пам'ять дідуся фрагментом із Книги приказок Соломонових.

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Вона вийшла на публіку з короткою стрижкою-їжачком і в чоловічому костюмі. "Доброго дня, мене звати Фінн Аффлек", - заявив підліток. Батьки Фінна-Серафіни поки що не робили заяви про небінарність або трансгендерність своєї середньої дитини.

15-річна дочка Дженніфер Гарнер і Бена Аффлека, колишня Серафіна Роуз, дебютує під новим ім'ям Фін https://t.co/2A6h5xKHCHpic.twitter.com/CNSsawT2eS - Daily Mail Online (@MailOnline) April 9, 2024

Хто такий Бен Аффлек? Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

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Раніше стало відомо, що голлівудська акторка Анджеліна Джолі звинуватила свого колишнього чоловіка Бреда Пітта у фізичному насильстві над нею та дітьми. Судові розгляди між артистами тривають з 2016 року.

Також папараці спіймали Сандру Баллок - акторка вийшла на рідкісну прогулянку. Вона практично не з'являється в публічних місцях після смерті коханого влітку 2023 року.

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