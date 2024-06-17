Мурат Налчаджіоглу здивував, як із донькою відпочиває в Туреччині: засвітилась нова пасія

Разом із Налчаджіоглу та його донькою була його нова пасія - блогерка Анастасія.

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Мурат Налчаджіоглу відпочиває із новою пасією у Туреччині / колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Началджіоглу, показався на відпочинку в Туреччині із донькою.

Його донька від шлюбу із Ані Лорак 13-річна Софія прилетіла до Туреччини, аби провести час із батьком. Началджіоглу показав, як зустрів Соню в аеропорту, а потім вони їхали разом в авто на відпочинок.

Ексчоловік Ані Лорак із донькою відпочивають у Туреччині / скріншот: instagram

Де відпочиває колишній чоловік Ані Лорак / скріншот: instagram

Однак, увагу уважних користувачів привернуло й те, що разом із ними була його нова пасія - блогерка Анастасія. Вона опублікувала фото із готелю, де також зупинився і Мурат. Утім, не лише це стало підтвердженням того, що пара після розриву відновила роман. Зокрема, і Мурат, і Анастасія знову опублікували спільні фото у фотоблогу.

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Ексчоловік Ані Лорак із новою пасією у Туреччині / скріншот: instagram

Нагадаємо, що раніше Мурат Налчаджиоглу приголомшив заявою після розставання зі своєю дівчиною. Налчаджиоглу видалив усі фото і відео з колишньою на своїй сторінці в соцмережах, а також закликав шанувальників любити своє життя.

Колишня дружина Мурата Налчаджиоглу забрала дитину і покинула Україну після розлучення. Вона розповіла, що офіційно розлучилася із бізнесменом і колишнім чоловіком Ані Лорак Муратом Налчаджиоглу.

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