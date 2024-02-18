Мовчунка-донька Сумської знялася в російському серіалі, який хейтять навіть фани

Тоня Паперна похвалилася зйомками в "Постукайся у мої двері" в російській обробці.

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Тоня Паперна зіграла в російській версії "Постукайся у мої двері" / колаж: Главред, фото: instagram.com/tony__pepper

Дочка українських акторів Євгена Паперного та Ольги Сумської, акторка Тоня Паперна багато років живе і працює в країні-окупанті. Вона вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича, і разом вони виховують двох спільних дітей.

Від початку повномасштабної війни в Україні Паперна жодного разу не прокоментувала свою позицію. Її мама, Ольга Сумська, захищає доньку, мовляв, мовчить вона винятково зі страху за себе і свою сім'ю. Проте заробляти гроші і розгулювати світськими заходами цей самий страх їй не заважає.

Так нещодавно стало відомо, що Тоня Паперна знялася в російській адаптації надпопулярного турецького серіалу "Постукайся у мої двері". Акторці дісталася другорядна, але важлива для сюжету роль колишньої нареченої головного героя.

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Своєю роботою Паперна залишилася дуже задоволена, і навіть хвалилася прем'єрою в соціальних мережах. Втім глядачі її ентузіазму не розділили - на всіх кіноагрегаторах російську версію "Постукайся у мої двері" називають картонним, низькопробним несмаком, який не варто навіть порівнювати з оригіналом.

Тоня Паперна зіграла в російській версії "Постукайся в мої двері" / instagram.com/tony__pepper

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