Мовчунка-донька Сумської знялася в російському серіалі, який хейтять навіть фани

Дочка українських акторів Євгена Паперного та Ольги Сумської, акторка Тоня Паперна багато років живе і працює в країні-окупанті. Вона вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича, і разом вони виховують двох спільних дітей.
Від початку повномасштабної війни в Україні Паперна жодного разу не прокоментувала свою позицію. Її мама, Ольга Сумська, захищає доньку, мовляв, мовчить вона винятково зі страху за себе і свою сім'ю. Проте заробляти гроші і розгулювати світськими заходами цей самий страх їй не заважає.
Так нещодавно стало відомо, що Тоня Паперна знялася в російській адаптації надпопулярного турецького серіалу "Постукайся у мої двері". Акторці дісталася другорядна, але важлива для сюжету роль колишньої нареченої головного героя.
Своєю роботою Паперна залишилася дуже задоволена, і навіть хвалилася прем'єрою в соціальних мережах. Втім глядачі її ентузіазму не розділили - на всіх кіноагрегаторах російську версію "Постукайся у мої двері" називають картонним, низькопробним несмаком, який не варто навіть порівнювати з оригіналом.
Раніше українська співачка Камалія потрапила до лікарні і розповіла, що через проблеми зі слухом їй знадобилася операція на вусі. Після хірургічного втручання артистка розповіла про свій стан.
Також український співак Гарік Кричевський після успіху української версії пісні "Киевлянка" зважився на переклад ще одного свого шлягера. У соціальних мережах він уже представив варіант нового звучання.
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