"Багато дивних речей відбувалося": Віталію Козловському регулярно сниться Путін

Співак не знає, як сприймати це: як знак від Всевишнього, або просто як результат втоми мозку від новин.

Віталій Козловський розповів, що йому часто сниться Путін / facebook.com/vitaliy.kozlovskiy.3

Український співак Віталій Козловський, як і багато українців, навіть уві сні мріє про перемогу нашої країни над окупантом. А так як він - особистість артистична, творча, його мрії часом набувають вкрай химерної форми.

Так Віталій на своїй сторінці в Facebook зізнався, що вже довгий час йому сниться один і той же сон. І що найдивніше - за участю лідера країни-агресора путіна.

Співак вважає це незвичайним, але добрим знаком - повномасштабна війна в Україні показала кожному, що несподіванки трапляються на кожному кроці. Втім, він переконаний, що настав час приємних сюрпризів для України.

Віталій Козловський зазначає: директор країни на болотах не просто сниться йому - уві сні артист його холоднокровно вбиває. Прокидається співак після такого в холодному поту, і все ніяк не може зрозуміти, що б означало це повторюване видіння.

"Сьогодні вночі вже вкотре наснився один і той самий сон: про те, як я вбиваю путіна. Вставши з ліжка, пішов на кухню попити води. Тремтячими руками тримаю у руках склянку та й думаю: "Чому мені таке сниться? Може це збіг? А може знак? Бо останнім часом багато дивних речей відбувалось…" Дуже хочу вірити у щось добре. Ми заслуговуємо на мир і любов❤️‍ А вороги най згинуть як роса на сонці!" - висловлює свою надію артист.

Раніше популярна американська модель Капріс Буре зробила скандальну заяву щодо президента країни-агресора Путіна - вона запропонувала відправити йому свої голі фото, в надії, що вони доведуть його до інфаркту.

Також українська акторка Наталка Денисенко жорстко відповіла тим, хто критикує її за спроби жити нормальним життям, поки її чоловік, актор Андрій Федінчик, на фронті.

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