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Melovin розповів про колишнього коханого, з яким був у відносинах 6 років

28 грудня 2021, 21:20

Пара практично жила разом, хоча їхні близькі думали, що вони просто найкращі друзі.

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Меловін пережив важке розставання після 6 років відносин / instagram.com/melovin_official

Український співак Melovin (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) здійснив камінг-аут влітку 2021 року, як бісексуал. З тих пір його особисте життя викликає до себе підвищену увагу. Однак, якщо судити по його недавній пісні Кіт і Драма, молода чоловік зараз самотній.

Можливо, Бочаров все ще болісно переживає розставання з коханим, яке відбулося в 2021 році. В інтерв'ю для Аліни Доротюк співак зізнався, що він перебував у відносинах з хлопцем цілих шість років, проте хеппі-енду не сталося.

"2021 рік почався з розставання. Весела казка тривалістю в шість років була остаточно закрита. ... Новорічні свята були в такій напрузі, що ми розуміли, що ми розходимося",- розповів Бочаров.

Меловін з колишнім хлопцем були дуже близькі, артист називає його своєю рідною кров'ю. Вони багато часу проводили разом, хоча батьки Бочарова, в будинку яких молоді люди дуже часто усамітнювалися, не підозрювали ні про орієнтацію музиканта, ні про його особливі стосунки з хлопцем.

Співак знайомий зі своїм колишнім коханим 12 років, 6 з яких вони перебували у відносинах. Хлопці познайомилися в Інтернеті, на грунті спільної любові до співачки Леді Гаги. Бочаров зазначає, що вони могли базікати про все на світі годинами, тому наприкінці відносин вони вже не відчували себе парою, а просто рідними.

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